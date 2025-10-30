Netflix y Diego Armando Maradona sorprenden con esta serie corta de 7 capítulos y es la más vista

La llegada del "Pelusa" a Culiacán fue un evento mediático de proporciones globales. Cientos de periodistas, cámaras y fanáticos se congregaron para recibirlo, mientras los habitantes de la ciudad se debatían entre la sorpresa y la ilusión. Maradona, con su carisma intacto, prometió dejar el alma en la cancha.

Bajo su mando, Dorados alcanzó dos finales consecutivas, los torneos Apertura 2018 y Clausura 2019. Aunque no logró el ascenso, el equipo experimentó una transformación emocional y deportiva. Cada partido era una batalla, y cada discurso de Diego, una muestra de su fe inquebrantable en el fútbol como herramienta de salvación.

Maradona en Sinaloa 2

El legado de Diego Armando Maradona en Dorados

Aunque su paso por México fue breve, dejó una huella profunda. Los jugadores lo recuerdan como un líder carismático y exigente, alguien que no toleraba la falta de compromiso.

El fenómeno mediático también tuvo repercusión internacional. La prensa deportiva de todo el mundo siguió de cerca su desempeño, y las redes sociales se llenaron de videos y mensajes de apoyo. Muchos coincidieron en que aquel Maradona, lejos de los focos europeos, representaba la versión más auténtica del mito.

Maradona en Sinaloa 3

Cuando finalmente dejó el cargo en 2019 por problemas de salud, Dorados y su hinchada lo despidieron con lágrimas y gratitud. No había conseguido el ascenso, pero había recuperado algo más importante: la conexión con el público, con el juego y consigo mismo.

Maradona en Sinaloa: una joya escondida en Netflix

Pese a su enorme valor narrativo y emocional, Maradona en Sinaloa sigue siendo una de las series menos difundidas del catálogo de Netflix. Tal vez porque no busca el escándalo, sino la humanidad detrás del ídolo.

Maradona en Sinaloa 4

Para los amantes del fútbol, es una obra imprescindible. Para los que admiran a Maradona, es una oportunidad única de verlo en su versión más sincera y cercana. Y para los que simplemente buscan una historia de superación, esta serie ofrece un retrato conmovedor del poder del deporte como refugio emocional.

En tiempos donde las producciones deportivas suelen centrarse en la fama y el éxito, Maradona en Sinaloa apuesta por mostrar la fragilidad y la esperanza. Un recordatorio de que, incluso en sus momentos más difíciles, Diego nunca dejó de ser lo que siempre fue: un hombre que vivía para el fútbol y por el fútbol.

Tráiler de la miniserie Maradona en Sinaloa en Netflix