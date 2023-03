Gran Hermano 2023: Los personajes más bizarros del casting para el nuevo programa

Oriana, por ejemplo, se define como influencer, vive con sus dos mascotas (a las que también define como influencers) y quiere entrar con ellas a la casa. Un detalle de su presentación llamó la atención: "No puedo estar sin hacerme las uñas, eso es algo que me preocupa: no sé cómo haría adentro de la casa”, contó.

Otro que conmovió con su historia es Luciano Vilches. "Quiero entrar a la casa porque lo necesito", dijo. Tiene 22 años y vive con su mujer y su hijo. "No la estamos pasando nada bien desde que arrancó este año".

Fran Barrera va por una segunda oportunidad. Tiene 22 años, es de Entre Ríos y ccontó que hizo el casting para la edición de Gran Hermano 2022. “Me llamaron un par de veces, pero quedé a mitad de comino”, recordó.

Mayra Pérez tiene 29 años y es mamá de tres varones. Atiende un kiosko y también creadora de contenido para sus redes sociales: la siguen casi 2 millones de personas en TikTok y 300 mil en Instagram.

Matías Schrank, uno de los que llegó a estar entre los cuatro finalistas de la temporada 2015, en la que finalmente se coronó ganador Francisco Delgado, había aplicado en el casting del año pasado y volvió a inscribirse otra vez en esta edición. “Me anoté de nuevo. Qué se yo”, escribió el exparticipante, una vez más, en su cuenta de Twitter.

Otro influencer es Franco Gómez, de 22 años, que sube videos a TikTok -en donde tiene casi tres millones de seguidores-, Instagram y Youtube, y creó un personaje de comedia basado en su propia historia.

Luciano tiene 20 años, estudia Medicina y trabaja en un local de comidas rápidas.