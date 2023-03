Gran Hermano 2022: la reacción de los participantes al ver la repercusión que generó el reality

Embed

Emilia Mernes, El Kun Agüero y Jimena Barón siguieron de cerca del minuto a minuto de Gran Hermano 2022. De hecho, la intérprete de En la intimidad, se declaró fan de Juli. Enseguida, la joven estalló de felicidad al enterarse.

En ese compilado pasaron también imágenes de algunas de las notas que dieron su ex compañeros en programas de Telefe y en medios digitales. Lo más destacado: el impresionante rating que consiguieron (por encima de los 20 puntos).

noche finalistas gh.jpg

El fuerte mensaje del sobrino de Romina de Gran Hermano 2022: "A la gente un día le servís y al otro no"

A poco de haber dejado la casa de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig organizó una fiesta en una quinta para reencontrarse con sus familiares y amigos.

La ex diputada se mostró feliz en las redes junto a sus seres queridos. Sin embargo, hubo alguien que no fue parte del evento: su sobrino, Fabián Herrera, que no estuvo invitado.

El joven, que fue unos días a la casa de Gran Hermano 2022, para alentar a Romina, con estuvo invitado a la fiesta. En su cuenta de Instagram, el muchacho publicó un mensaje contundente.

“A la gente un día le servís y al otro no, no metan todo de si para un proyecto que no es personal, porque te dejan al costado rápidamente y ni gracias dicen, una desilusión más pero bueno todo sirve de experiencia... Solo para favores”, escribió el sobrino de la ex pareja de Walter Festa.