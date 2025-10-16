Griselda Siciliani confesó qué famoso le gustaba y el especial pedido que le hizo a Luciano Castro: "Besaba el póster"

Griselda Siciliani sorprendió a todos al aire al confesar de qué famoso actor argentino estaba enamoroada de chica y que justamente trabaja en la actualidad con su novio, Luciano Castro, a quien le hizo un especial pedido.
La actriz Griselda Siciliani contó cuál era el actor argentino que la tenía perdidamente fascinada en la niñez y qué le pidió a su novio Luciano Castro.
Fue durante su visita al programa Otro Día Perdido (El Trece) cuando Mario Pergolini le consultó si era fanática de Pablo Rago de chica y ahí la actriz dio detalles: "Siento que Pablo me odia (se ríe). Yo era fanática de Clave de Sol como todos los de mi generación, entonces hay algo ahí. Yo tenía nueve años y era imposible no verlo”, comenzó.
"Y claro, me gustaba Pablo Rago. A los 9 años era Clave de sol, yo lo adoraba. Pablo tenía 14 0 16, para mí era un señor", continuó la actriz.
En ese contexto, Griselda Siciliani también comentó un encuentro de su infancia con el galán: "Una vez lo vi en un partido de fútbol a beneficio porque mis papás son docentes y hacían el equipo de los actores a beneficio de algunas escuelas donde trabajaba de maestro. Fuimos a ver el partido porque mi papá daba clases en una de las escuelas organizadoras. Había un montón de actores conocidos y estaba Pablo Rago. Estaba Adrián(Suar) también”.
Griselda reconoció que aún hoy la "pone muy nerviosa verlo a él", a lo que el conductor comentó con humor: "Qué pena que no sabíamos esto, era para traerlo a Pablo Rago".
Siciliani además contó que le pidió a su actual pareja, Luciano Castro, si podría interceder para cumplir su sueño de conocerlo ya que ambos trabajan en la serie de Netflix, El tiempo puede esperar, y cuál fue su respuesta.
“Luciano está haciendo una serie donde está Pablo y yo le dije: ‘Por favor, presentámelo’. Y me dijo: 'sí, te prometo que te lo voy a presentar'. Tenía un póster y lo besaba, era una de una revista", cerró la actriz a pura risa recordando aquel fanatismo por Rago.
Flor Vigna lanzó una indirecta hacia Griselda Siciliani en su nuevo tema Apunta, dispara, y la actriz, actual novia de Luciano Castro, respondió con ironía desde las redes sociales.
La frase “No me llevo bien con Tatianas”, incluida en la letra de la nueva canción de Vigna, fue interpretada por muchos como una indirecta directa hacia Siciliani, que blanqueó su relación con el actor a los meses de que se separaron Flor y Luciano.
La cantante ya había insinuado en entrevistas anteriores que Siciliani habría tenido un vínculo con Castro mientras él aún estaba saliendo con ella.
En ese contexto, desde El Ejército de LAM compartieron la historia de Instagram que publicó Siciliani, protagonista de Envidiosa (Netflix), en respuesta al revuelo.
La actriz subió una foto luciendo un buzo con la frase “Everything me resbala” y musicalizó la imagen con el tema Nadie te preguntó de Sol Pereyra y Los Caligaris, en un gesto sutil pero cargado de ironía como respuesta a la canción de Vigna.