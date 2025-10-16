Griselda Siciliani confesó qué famoso le gustaba y el especial pedido que le hizo a Luciano Castro: "Besaba el póster"

Griselda reconoció que aún hoy la "pone muy nerviosa verlo a él", a lo que el conductor comentó con humor: "Qué pena que no sabíamos esto, era para traerlo a Pablo Rago".

Siciliani además contó que le pidió a su actual pareja, Luciano Castro, si podría interceder para cumplir su sueño de conocerlo ya que ambos trabajan en la serie de Netflix, El tiempo puede esperar, y cuál fue su respuesta.

“Luciano está haciendo una serie donde está Pablo y yo le dije: ‘Por favor, presentámelo’. Y me dijo: 'sí, te prometo que te lo voy a presentar'. Tenía un póster y lo besaba, era una de una revista", cerró la actriz a pura risa recordando aquel fanatismo por Rago.

El fuerte gesto de Griselda Siciliani por el nuevo tema de Flor Vigna

Flor Vigna lanzó una indirecta hacia Griselda Siciliani en su nuevo tema Apunta, dispara, y la actriz, actual novia de Luciano Castro, respondió con ironía desde las redes sociales.

La frase “No me llevo bien con Tatianas”, incluida en la letra de la nueva canción de Vigna, fue interpretada por muchos como una indirecta directa hacia Siciliani, que blanqueó su relación con el actor a los meses de que se separaron Flor y Luciano.

La cantante ya había insinuado en entrevistas anteriores que Siciliani habría tenido un vínculo con Castro mientras él aún estaba saliendo con ella.

En ese contexto, desde El Ejército de LAM compartieron la historia de Instagram que publicó Siciliani, protagonista de Envidiosa (Netflix), en respuesta al revuelo.

La actriz subió una foto luciendo un buzo con la frase “Everything me resbala” y musicalizó la imagen con el tema Nadie te preguntó de Sol Pereyra y Los Caligaris, en un gesto sutil pero cargado de ironía como respuesta a la canción de Vigna.