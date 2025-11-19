Falta menos de un mes para el aguinaldo de diciembre 2025: cuándo se cobra y cómo calcularlo

Quiénes cobran el aguinaldo de diciembre 2025

Trabajadores registrados bajo convenios colectivos.

Personal de la administración pública nacional, provincial y municipal.

Trabajadores rurales.

Empleadas domésticas registradas en la Ley 26.844.

Contratados o eventuales con aportes.

Jubilados y pensionados del sistema previsional nacional.

Quedan excluidos los trabajadores informales, los monotributistas sin empleados, los autónomos y los beneficiarios de programas sociales, ya que no están alcanzados por la normativa.

Aguinaldo diciembre 2025: cómo se calcula

aguinaldo docente .jpg Aguinaldo 2024: este sueldo complementario representa una ayuda temporal para los trabajadores, pero también una oportunidad para gestionar mejor las finanzas personales. (Foto archivo)

El monto equivale al 50% del mejor salario bruto mensual del semestre. Si no se trabajó el período completo, corresponde el proporcional.

Fórmula:

(mejor salario bruto ÷ 12) × meses trabajados

Se incluyen todos los conceptos remunerativos: sueldo básico, comisiones, horas extras, premios y adicionales. No forman parte del cálculo los conceptos no remunerativos, como viáticos o bonificaciones especiales.

El cálculo se realiza sobre el salario bruto, antes de los descuentos de ley. Vacaciones, licencias pagas y feriados se consideran tiempo trabajado. En caso de desvinculación antes de diciembre, también corresponde el proporcional.

Ejemplos