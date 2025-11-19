Falta menos de un mes para el aguinaldo de diciembre 2025: cuándo se cobra y cómo calcularlo

Falta menos de un mes para el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, que recibirán trabajadores registrados, jubilados y pensionados de todo el país durante diciembre de 2025.
El pago de fin de año vuelve a estar en agenda y genera consultas entre trabajadores y jubilados. Qué tener en cuenta para el cobro y cómo se determina el monto correspondiente al semestre.
Cobraran el aguinaldo los trabajadores registrados, empleadas domésticas con aportes y jubilados y pensionados del sistema nacional.
Se trata del segundo pago anual establecido por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, un ingreso extra que llega en un mes de alto nivel de gastos, previo a las Fiestas y a las vacaciones de verano. El aguinaldo se paga en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre, cada una equivalente al 50% del salario mensual más alto del semestre. Para el cierre de 2025 se toma el período julio–diciembre.
La normativa indica que el SAC debe abonarse antes del 18 de diciembre, aunque muchas empresas lo adelantan entre el 15 y el 17. Sin embargo, el plazo puede extenderse hasta cuatro días hábiles, por lo que la fecha límite queda en el 23 de diciembre de 2025.
En el caso de jubilados y pensionados, ANSES publicará a comienzos del mes el calendario específico, que se mantendrá dentro de esa misma ventana de fechas. El pago debe realizarse en una sola vez, sin fraccionarse ni postergarse más allá de la última jornada laboral hábil.
Trabajadores registrados bajo convenios colectivos.
Personal de la administración pública nacional, provincial y municipal.
Trabajadores rurales.
Empleadas domésticas registradas en la Ley 26.844.
Contratados o eventuales con aportes.
Jubilados y pensionados del sistema previsional nacional.
Quedan excluidos los trabajadores informales, los monotributistas sin empleados, los autónomos y los beneficiarios de programas sociales, ya que no están alcanzados por la normativa.
El monto equivale al 50% del mejor salario bruto mensual del semestre. Si no se trabajó el período completo, corresponde el proporcional.
Fórmula:
(mejor salario bruto ÷ 12) × meses trabajados
Se incluyen todos los conceptos remunerativos: sueldo básico, comisiones, horas extras, premios y adicionales. No forman parte del cálculo los conceptos no remunerativos, como viáticos o bonificaciones especiales.
El cálculo se realiza sobre el salario bruto, antes de los descuentos de ley. Vacaciones, licencias pagas y feriados se consideran tiempo trabajado. En caso de desvinculación antes de diciembre, también corresponde el proporcional.
Ejemplos
Mejor sueldo de $900.000 – semestre completo → aguinaldo de $450.000.
Ingreso en agosto (5 meses trabajados) – mejor sueldo de $900.000 → $375.000.
Tres meses trabajados – mejor sueldo de $900.000 → $225.000.