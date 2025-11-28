Marcelo Tinelli compartió la irrefutable prueba de cómo está su vínculo con su hija Juanita

IG Marcelo Tinelli y Juanita Tinelli

Asimismo, Juana no dudó en repostear la foto que confirma que ya habría quedado atrás el conflicto familiar que los dejó tan expuestos mediáticamente. Con un emoji de un corazón y otro de un abrazo, la joven dio por superada la pelea con padre.

Vale recordar que días atrás cuando Juana cumplió 23 años, Marcelo dio el primer paso para demostrarle públicamente a su hija cuánto la quiere a través de un cariñoso posteo compuesto por un video repleto de fotografías juntos al que le sumó un emotivo mensaje.

En tanto, quienes hasta el momento continúan en el más absoluto de los silencios, y parecería que lejos de la reconciliación, son sus hermanas mayores Micaela y Candelaria. Mientras que la mayor de todas trató de mantener una postura neutral y conciliadora, fue Lelé la que abiertamente se declaró enfrentada a su medio hermana y hasta admitió públicamente no tener comunicación con Juana.

Cuál fue el cruce virtual que marcó el principio de la reconciliación de Marcelo Tinelli con su hija Juanita

Durante las últimas semanas se multiplicaron las versiones sobre el verdadero estado del vínculo entre Marcelo Tinelli y su hija menor, Juanita. Se habló de bloqueos, de que ella había decidido cortar todo tipo de comunicación tras aquel posteo que expuso tensiones internas y dejó al descubierto un clima familiar turbulento. Incluso trascendió que sus hermanas mayores habrían tomado partido y que la relación con la hija de Paula Robles estaba completamente quebrada.

Pese al revuelo y al difícil momento emocional y económico que el conductor está atravesando, Marcelo eligió sostener un gesto que para él es innegociable: saludar públicamente a Juana por su cumpleaños número 23. Fiel a su estilo, lo hizo desde sus redes sociales, donde suele volcar los guiños afectivos hacia sus seres queridos.

Acompañó el mensaje con un video armado especialmente para la ocasión, repleto de imágenes emotivas de la modelo a lo largo de su vida y varios recuerdos compartidos entre ambos. A través de ese compilado buscó dejarle en claro que, más allá de los cortocircuitos recientes, su amor por ella permanece intacto. Y lo que no esperaba era la reacción inmediata de Juana, que terminó por conmoverlo en este período de distancia, que ahora parece empezar a desdibujarse.

“Feliz cumple, hija hermosa. Felices 23. Deseo que siempre brilles con esa sonrisa que ilumina todo”, comenzó escribiendo Marcelo en su publicación de Instagram. Luego profundizó su mensaje, dejando de lado reproches o viejas discusiones: “Que tengas mucho amor y alegría. No puedo todavía creer cómo pasa el tiempo tan rápido, mi vida”.

Con un tono aún más íntimo, sumó: “Todavía te recuerdo muy chiquita, bailando por toda la casa con esos tacos altos. Quiero tenerte en mi vida por muchos años más, en las buenas y en las malas”.

El conductor incluso citó una frase que refleja el momento delicado que atraviesan: “Hoy leía que ‘nunca se va del alma quien está en el corazón. No hay distancia para eso’. Estás en mi corazón siempre. Te amo con toda mi alma, mi Pebe”.

Pero lo que sorprendió a todos fue la respuesta de Juana, que no tardó en llegar y que dejó entrever un claro acercamiento: “Nunca va a existir distancia. Se puede ver, pero sentir jamás. Sos mi papá y te amo con todo lo que soy. Crecí acompañándote y viendo todo lo que sos. Eso no cambia, jamás. La Juana que soy hoy, tiene muchísimo de vos… Tu historia. Mi historia. Te amo”.

Conmovido por esas palabras, Marcelo replicó casi de inmediato: “Te amo infinito, mi vida. Me emociona todo lo que me decís, mi amor”. Una señal contundente de que la reconciliación entre padre e hija ya está en marcha.