La creadora de Envidiosa estalló tras las críticas al personaje de Griselda Siciliani: "La mina que dice..."
Carolina Aguirre publicó un descargo en sus redes refiriéndose a las críticas que genera Vicky, el personaje de Griselda Siciliani en Envidiosa.
27 nov 2025, 12:00
La creadora de Envidiosa estalló tras las críticas al personaje de Griselda Siciliani: "La mina que dice..."
El estreno de la tercera temporada de Envidiosa en Netflix volvió a colocar en el centro del debate a Vicky, el personaje interpretado por Griselda Siciliani, cuya evolución continúa generando adhesiones y fuertes cuestionamientos. Aunque la nueva entrega profundiza en su crecimiento personal y en los desafíos que enfrenta en el terreno afectivo, una parte de la audiencia no tolera algunas de sus actitudes hacia su entorno. Ese rechazo volvió a intensificarse tras el lanzamiento, encendiendo nuevamente la discusión alrededor de la protagonista.
Agotada por los ataques y por lo que considera una lectura reducida del personaje, Carolina Aguirre, creadora de la serie, decidió intervenir públicamente y reflexionar sobre el origen de esas críticas, que para ella responden más a patrones culturales que a decisiones de guion. Desde sus redes sociales, apuntó a un comportamiento que observa repetirse entre ciertas espectadoras.“La mina que dice ‘qué infumable Vicky’ es otra versión de la pick me girl”, escribió, cuestionando a quienes buscan diferenciarse del personaje para presentarse como mujeres “más aceptables” ante los hombres.
Aguirre profundizó en la dimensión simbólica de Vicky y en cómo su incomodidad interpela a quienes intentan mostrarse como personas que no generan problemas, que no exigen, que no discuten y que se adaptan sin resistencias a las necesidades de la pareja. En ese sentido, remarcó: “Le quieren avisar a los hombres: ‘yo no soy como ella, elegime a mí’, aun estando en pareja. Me destruye”. Su postura busca desnudar un mecanismo social que, según sostiene, opera de manera silenciosa pero persistente.
La autora también cuestionó el desequilibrio emocional que suele aparecer en las relaciones heterosexuales y la poca disposición de muchos hombres a sostener emocionalmente a sus parejas. Por eso, subrayó: “Normalicemos que los hombres sostengan y acompañen las crisis de sus parejas. Es lógico que parezca raro, porque pasa poco, pero no tenemos que conformarnos con menos”. Para Aguirre, la reacción negativa hacia Vicky expone esa brecha afectiva que persiste en los vínculos.
Finalmente, cerró su reflexión con una crítica directa al modelo de masculinidad predominante, subrayando el agotamiento que genera ese patrón. “Se fumaron años a tipos incapaces de acompañar, mezquinos en el amor y que ni terapia hacen”, expresó, dejando en claro que la discusión en torno al personaje excede lo ficcional y revela tensiones profundas sobre género, vínculos y expectativas sociales. Este cierre terminó de consolidar su mensaje: detrás del rechazo a Vicky, hay estructuras que todavía resisten ser revisadas.
Qué novedades trae la tercera temporada de Envidiosa
La nueva entrega de Envidiosa muestra a Vicky frente a decisiones vitales: consolidación de la pareja, proyectos de maternidad, celos que amenazan con volver y una carrera profesional competitiva.
Lo que parecía estabilidad se transforma en una etapa completamente nueva, marcada por contradicciones y mayores exigencias emocionales.
El elenco incluye nuevamente a Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman, y suma figuras como María Abadi, Agustín “Rada” Aristarán y Nicki Nicole.