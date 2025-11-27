La creadora de Envidiosa estalló tras las críticas al personaje de Griselda Siciliani: "La mina que dice..."

Finalmente, cerró su reflexión con una crítica directa al modelo de masculinidad predominante, subrayando el agotamiento que genera ese patrón. “Se fumaron años a tipos incapaces de acompañar, mezquinos en el amor y que ni terapia hacen”, expresó, dejando en claro que la discusión en torno al personaje excede lo ficcional y revela tensiones profundas sobre género, vínculos y expectativas sociales. Este cierre terminó de consolidar su mensaje: detrás del rechazo a Vicky, hay estructuras que todavía resisten ser revisadas.

Qué novedades trae la tercera temporada de Envidiosa

La nueva entrega de Envidiosa muestra a Vicky frente a decisiones vitales: consolidación de la pareja, proyectos de maternidad, celos que amenazan con volver y una carrera profesional competitiva.

Lo que parecía estabilidad se transforma en una etapa completamente nueva, marcada por contradicciones y mayores exigencias emocionales.

El elenco incluye nuevamente a Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman, y suma figuras como María Abadi, Agustín “Rada” Aristarán y Nicki Nicole.