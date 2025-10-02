Mercedes Morán se diferenció de Guillermo Francella en la polémica del cine argentino: "Simplista, siempre..."

"Yo creo que el cine es mucho más que una sala llena de espectadores", continuó con firmeza y diferenciándose de la postura de su colega.

En tanto, a la actriz le preguntaron si le sorprendieron los dichos de Francella y ella fue contundente: "Yo lo conozco y siempre pensó así. Hay alguna gente del cine que piensa que sólo valen la pena las películas que van a ser vistas por mucha gente".

"Si bien ese es uno de los deseos cada vez que hacemos películas, a mí como a mucha otra gente, nos parece que la calidad de una película no tiene que ver necesariamente con la cantidad de espectadores que la vean", destacó Mercedes Morán.

Y finalizó: "No me sorprendió para nada (las palabras de Francella). Siempre lo había manifestado, quizás esta vez se hizo público y quedó en evidencia, pero sí ya sabía cómo pensaba al respecto".

Embed

Florencia Peña habló de los dichos de Guillermo Francella del cine y fijó su postura

Guillermo Francella generó polémica al expresar que "hay cine que es muy premiado pero le da la espalda al público", cuestionando a ciertas producciones nacionales por no conectar con la gente y no reflejar su realidad, defendiendo a la vez que lo popular no debe ser opuesto a la calidad.

Las declaraciones del destacado actor se dieron en el marco de película Homo Argentum, que tuvo un gran éxito de espectadores en la cartelera, y despertaron voces de otros colegas como por ejemplo Florencia Peña y Pablo Echarri.

Por su parte, Florencia Peña también se diferenció de la postura de Francella: "No pienso para nada como él, pero lo maravilloso de eso es que nosotros podemos compartir el trabajo y muchas veces la vida, sin sentirnos enemigos. No estoy de acuerdo con lo que dijo, para mí el arte no puede estar supeditado a un resultado", dijo la actriz en Intrusos (América TV).

Y dejó en claro el afecto que siente por su ex compañero en Casados con hijos: "A Guille lo adoro, tengo un gran cariño por él. No solamente porque hemos trabajado mucho juntos, sino también porque ha sido un gran maestro para mí en todo lo que es la comedia, así que yo sé dividir las aguas".

"Yo creo que el arte es subjetivo. Nadie puede decir qué es bueno y qué es malo. Celebro que le esté yendo bien, que la gente pueda ir a verla y dar su opinión. Pero al meterse el Presidente a dar una opinión, todo se pone en un lugar muy político", concluyó la actriz y conductora.