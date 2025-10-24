En vivo Radio La Red
CINE NACIONAL

"Homo Argentum" llega al streaming con Guillermo Francella: cuándo y dónde se estrenará la película

La película "Homo Argentum", protagonizada por Guillermo Francella, tendrá su esperado estreno en el streaming luego de su exitoso paso por los cines.

por Redacción A24 |
Homo Argentum llega al streaming con Guillermo Francella: cuándo y dónde se estrena la película. (Foto: Archivo)

"Homo Argentum" llega al streaming con Guillermo Francella: cuándo y dónde se estrena la película. (Foto: Archivo)

El fenómeno cinematográfico "Homo Argentum" ya tiene fecha confirmada para su desembarco en el streaming: el 19 de diciembre, en Disney+, con exclusividad para la Argentina. La película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, y protagonizada por Guillermo Francella, cerrará así un recorrido de casi cuatro meses en cartelera antes de pasar a la pantalla doméstica.

El film, que se organizó como 16 microrelatos independientes, muestra a Francella interpretando personajes distintos, todos atravesados por un mismo hilo conductor: la argentinidad. Cada historia, de entre uno y 12 minutos de duración, propone una mirada entre irónica y crítica sobre costumbres, contradicciones y discursos contemporáneos, con el característico sello de observación de los creadores de El ciudadano ilustre y Competencia oficial.

El fenómeno Francella llega al streaming con "Homo Argentum"

Guillermo Francella, uno de los actores más populares de la Argentina, logró en Homo Argentum un ejercicio de versatilidad poco habitual. Su capacidad para encarnar personajes diversos, sin repetirse, fue uno de los factores que sostuvo la taquilla durante meses.

Cada uno de los 16 relatos se centra en un arquetipo reconocible del país: el oportunista, el soñador, el fanático, el descreído, el seductor o el nostálgico. En todos ellos, Francella logra transmitir una mirada sobre la identidad nacional sin recurrir a clichés, sino explorando matices que van del humor ácido a la reflexión.

Homo Argentum

El recorrido internacional de la película antes del streaming

Mientras se definía su fecha en Argentina, Homo Argentum continuó su camino en países vecinos, ampliando su visibilidad regional. Después de su lanzamiento en Chile y Uruguay, la película sumó nuevas fechas en Paraguay (4 de septiembre), Perú (23 de septiembre), Ecuador (16 de octubre) y Brasil (20 de noviembre).

Esa expansión regional no sólo fortaleció su rendimiento económico, sino que también mantuvo viva la conversación mediática y social. Cada estreno internacional reactivó el interés en torno al film, reforzando la expectativa por su llegada a las plataformas.

Homo Argentum con Guillermo Francella

Cuándo y dónde se estrena "Homo Argentum" en el streaming

La explicación de su estreno tardío en Disney+ está directamente vinculada a esa repercusión prolongada. Mientras otros títulos caen rápidamente en el olvido digital, la apuesta de Cohn y Duprat fue extender la conversación pública todo lo posible antes de dar el salto al streaming.

El modelo, heredado de algunas producciones europeas recientes, busca maximizar el ciclo de vida del film: primero el cine, luego el boca a boca, después el estreno internacional y finalmente la llegada a plataformas. En este caso, esa secuencia permitió que Homo Argentum llegue a Disney+ en pleno auge de su popularidad, y no como un contenido ya agotado.

De esta manera, el 19 de diciembre se convertirá en una fecha significativa, con el inicio de su nueva vida digital.

Homo Argentum 5

El impacto y legado cultural de "Homo Argentum"

El fenómeno Homo Argentum demostró que todavía hay espacio para películas argentinas capaces de generar conversación social más allá del estreno. En tiempos en los que el consumo audiovisual se fragmenta entre miles de opciones, la obra de Cohn y Duprat se impuso por su concepto original y su ejecución arriesgada.

El humor, la ironía y la crítica social lograron conectar con distintas generaciones. Algunos espectadores vieron en el film un espejo incómodo; otros, un retrato entrañable. Lo cierto es que el proyecto logró algo poco común: mantener su relevancia cultural durante meses, incluso antes de llegar al streaming.

Con su arribo a Disney+, Homo Argentum online no sólo ampliará su audiencia, sino que también reforzará el interés internacional por las producciones argentinas contemporáneas.

Homo Argentum 4

Ficha técnica de la película "Homo Argentum"

  • Productoras: Pampa Films y Gloriamundi
  • Productoras Asociadas: Rhino Film, Dea Film y Blue Film
  • Dirección: Mariano Cohn y Gastón Duprat
  • Guion: Andrés Duprat, Mariano Cohn y Gastón Duprat
  • Co Guionista: Horacio Convertini
  • Elenco Principal: Guillermo Francella, Eva de Dominici, Milo J, Migue Granados, Clara Kovacic, Vanesa González, Juan Luppi, Gastón Soffritti, Dalma Maradona y Guillermo Arengo
  • Productores: Martín Iraola, Pablo E. Bossi, Cabe Bossi, Pol Bossi y Maxi Lasansky
  • Productores Ejecutivos: Guillermo Francella, Pablo Sahores y Maxi Lasansky
  • Productores Ejecutivos Italia: Rocco Bambaci, Giusseppe Flores D`Arcais y Mario Pezzi
  • Diseñador de Producción: Marcelo Pont
  • Directora de Producción: Laura Eliosoff
  • Director de Fotografía: Leonardo Rosende
  • Diseño de Vestuario: Constanza Balduzzi
  • Directora de Arte: Vera Español
  • Música Original: Federico Mercuri y Matías Mercuri
  • Montaje: David Gallart

Tráiler de la película "Homo Argentum" con Francella

Embed
Redacción A24
Por Redacción A24
