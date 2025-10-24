"Homo Argentum" llega al streaming con Guillermo Francella: cuándo y dónde se estrenará la película

Homo Argentum

El recorrido internacional de la película antes del streaming

Mientras se definía su fecha en Argentina, Homo Argentum continuó su camino en países vecinos, ampliando su visibilidad regional. Después de su lanzamiento en Chile y Uruguay, la película sumó nuevas fechas en Paraguay (4 de septiembre), Perú (23 de septiembre), Ecuador (16 de octubre) y Brasil (20 de noviembre).

Esa expansión regional no sólo fortaleció su rendimiento económico, sino que también mantuvo viva la conversación mediática y social. Cada estreno internacional reactivó el interés en torno al film, reforzando la expectativa por su llegada a las plataformas.

Cuándo y dónde se estrena "Homo Argentum" en el streaming

La explicación de su estreno tardío en Disney+ está directamente vinculada a esa repercusión prolongada. Mientras otros títulos caen rápidamente en el olvido digital, la apuesta de Cohn y Duprat fue extender la conversación pública todo lo posible antes de dar el salto al streaming.

El modelo, heredado de algunas producciones europeas recientes, busca maximizar el ciclo de vida del film: primero el cine, luego el boca a boca, después el estreno internacional y finalmente la llegada a plataformas. En este caso, esa secuencia permitió que Homo Argentum llegue a Disney+ en pleno auge de su popularidad, y no como un contenido ya agotado.

De esta manera, el 19 de diciembre se convertirá en una fecha significativa, con el inicio de su nueva vida digital.

El impacto y legado cultural de "Homo Argentum"

El fenómeno Homo Argentum demostró que todavía hay espacio para películas argentinas capaces de generar conversación social más allá del estreno. En tiempos en los que el consumo audiovisual se fragmenta entre miles de opciones, la obra de Cohn y Duprat se impuso por su concepto original y su ejecución arriesgada.

El humor, la ironía y la crítica social lograron conectar con distintas generaciones. Algunos espectadores vieron en el film un espejo incómodo; otros, un retrato entrañable. Lo cierto es que el proyecto logró algo poco común: mantener su relevancia cultural durante meses, incluso antes de llegar al streaming.

Con su arribo a Disney+, Homo Argentum online no sólo ampliará su audiencia, sino que también reforzará el interés internacional por las producciones argentinas contemporáneas.

Ficha técnica de la película "Homo Argentum"

Productoras: Pampa Films y Gloriamundi

Pampa Films y Gloriamundi Productoras Asociadas: Rhino Film, Dea Film y Blue Film

Rhino Film, Dea Film y Blue Film Dirección: Mariano Cohn y Gastón Duprat

Mariano Cohn y Gastón Duprat Guion: Andrés Duprat, Mariano Cohn y Gastón Duprat

Andrés Duprat, Mariano Cohn y Gastón Duprat Co Guionista: Horacio Convertini

Horacio Convertini Elenco Principal: Guillermo Francella, Eva de Dominici, Milo J, Migue Granados, Clara Kovacic, Vanesa González, Juan Luppi, Gastón Soffritti, Dalma Maradona y Guillermo Arengo

Guillermo Francella, Eva de Dominici, Milo J, Migue Granados, Clara Kovacic, Vanesa González, Juan Luppi, Gastón Soffritti, Dalma Maradona y Guillermo Arengo Productores: Martín Iraola, Pablo E. Bossi, Cabe Bossi, Pol Bossi y Maxi Lasansky

Martín Iraola, Pablo E. Bossi, Cabe Bossi, Pol Bossi y Maxi Lasansky Productores Ejecutivos: Guillermo Francella, Pablo Sahores y Maxi Lasansky

Guillermo Francella, Pablo Sahores y Maxi Lasansky Productores Ejecutivos Italia: Rocco Bambaci, Giusseppe Flores D`Arcais y Mario Pezzi

Rocco Bambaci, Giusseppe Flores D`Arcais y Mario Pezzi Diseñador de Producción: Marcelo Pont

Marcelo Pont Directora de Producción: Laura Eliosoff

Laura Eliosoff Director de Fotografía: Leonardo Rosende

Leonardo Rosende Diseño de Vestuario: Constanza Balduzzi

Constanza Balduzzi Directora de Arte: Vera Español

Vera Español Música Original: Federico Mercuri y Matías Mercuri

Federico Mercuri y Matías Mercuri Montaje: David Gallart

Tráiler de la película "Homo Argentum" con Francella