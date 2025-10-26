Adrián Pallares contó la razón por la que Marixa Balli no le habló durante 15 años: "Venía a Intrusos y..."

“Y ella después insiste, cosa que yo no recuerdo. Ella dice que sí, que yo saqué un contrato de la oficina de Rottenberg y mostré la edad de ella o el documento. La verdad que dudo que eso haya pasado, pero ella lo tiene muy marcado”, señaló Pallares sobre el suceso desafortunado.

Qué dijo Marixa Balli sobre su cruce con los jurados de MasterChef Celebrity

Marixa Balli es una de las participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) y fue una de las mencionadas cuando circularon las primeras internas del reality que conduce Wanda Nara, donde aseguraban que había tenido un intercambio con los jurados tras las devoluciones.

Sin embargo, la mediática habló con Intrusos (América TV) por estas versiones y señaló: “Tienen que ver el programa que está espectacular, es muy divertido, muy lindo y hay mucha sensibilidad porque es algo que te provoca todo”.

Luego, se refirió a su supuesto llanto en ese momento: "Te juro que no, pero lo que me divierte es que no sé de dónde sale porque no pasó eso, yo tengo mucho carácter y hay cosas que a veces me pueden molestar o no. Yo no sé quién interpretó que yo lloraba, es muy especial este programa, desde adentro es otra cosa”.

“El grupo es fantástico. Pero todo divertido, la cocina tiene cosas”, agregó. Y, cerró contando un accidente que tuvo: “Lo único que tengo es que en el momento del mercado querés llegar a todo en poco tiempo y como el canastito es todo de hierro me quedó el brazo marcado porque me choqué con todo y me duele”.