La contundente defensa de Mateyko a Guillermo Francella tras las letales críticas de Gerardo Romano

Después de que Gerardo Romano, entre otras figuras del medio, asegurase que no iría a ver la nueva película de Guillermo Francella, el legendario conductor Juan Alberto Mateyko dio su opinión al respecto y fue contundente.

11 sept 2025, 11:26
El próximo 14 de septiembre apenas se cumplirá el primer mes del estreno cinematográfico de Homo Argentum, la nueva y polémica película protagonizada por Guillermo Francella bajo la producción y dirección de la consagrada dupla formada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, y ya superó ampliamente el millón y medio de espectadores que volvieron a pagar una entrada para ir al cine, lo que la convierte en un absoluto éxito.

Claro que a lo largo de estas cuatro semanas, el film y su protagonista cosecharon tanto adeptos como detractores dentro del mismísimo ambiente artístico y mediático. Lo cierto es que entre los colegas que apuntaron contra el popular actor, se destacaron las declaraciones de Gerardo Romano quien aseguró en varias entrevistas que no iría a ver las películas de Guillermo Francella. "No me interesa lo que hace Francella. No me produce atracción", llegó incluso a declarar.

Ocurre que tiempo atrás, el actor que tiene en su haber populares exitazos como De carne somos, Naranja y media, Casados con hijo, El encargado o El secreto de sus ojos, sólo por mencionar unos pocos títulos entre sus muchos trabajos en televisión, plataformas y cine, había expresado que no iría a ver aquellas películas independientes, hechas sabiendo que tendrán un público muy acotado, cuando se discutía la subvención del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Así las cosas, por estas horas fue Juan Alberto Mateyko quien salió en defensa del protagonista de Homo Argentum y la película en sí. Desde su programa La Movida de la Noche en Radio Mitre de Córdoba, el conductor repasó los números de la película y catalogó a Francella como un verdadero "orgullo porque el mundo está reconociéndolo como uno de los grandes de Hispanoamérica".

-Juan Alberto Mateyko-

De esta manera, al hacer referencia a las críticas declaraciones de Romano diciendo que "nunca iría a ver una película de Francella", el conductor radial fue claro. "¡Ey Gerardo! ¿Qué te pasa viejo?", disparó y, recordó sus romances con Leonor Benedetto y Carolina Peleretti.

"El tipo siempre tenía una forma de ser muy especial, muy distante. En la década del '90 le gustó jugar en los papeles de sex symbol y se la creyó. Estaba de novio con Carolina Peleretti y hacerle una nota era difícil, o sino las contestaciones eran un poquito altisonantes, demasiada soberbia. Yo lo veía así, lo vivía así", disparó picante.

Y tras hacer referencia a otras voces críticas para con Guillermo Francella como Pablo Echarri o Nancy Pazos, quien defenestró Homo Argentum al tiempo que admitió ni siquiera haberla visto, Mateyko dejó una picante reflexión.

"Hay gente que en lugar de apuntalar y sentirse orgullosa de un actor de la talla de Francella, lo apunta: envidia, bronca, fastidio... No señoras y señores, ¿ustedes qué opinan? Yo no estoy de acuerdo con esa gente que lo critica de una manera injusta. Él nunca dijo 'yo no subvencionaría...', sino que dijo 'yo no vería o no me gustan las películas para cuatro o cinco personas'", concluyó firme.

Cuánto lleva recaudado Homo Argentum, el nuevo film de Guillermo Francella

La película "Homo Argentum", protagonizada por Guillermo Francella y dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, ha recaudado más de 1.019 millones de pesos argentinos para el Fondo de Fomento Cinematográfico del INCAA hasta el 2 de septiembre de 2025.

Ha superado el millón y medio de espectadores, consolidándose como un fenómeno de taquilla y liderando la recaudación nacional por tres semanas consecutivas. Se estima que si alcanza los dos millones de espectadores, la recaudación podría llegar a alrededor de 1.3 millones de dólares para el INCAA.

Homo Argentum

La película es la más vista en Argentina en 2025 y su taquilla equivale a la suma del resto de las películas argentinas estrenadas en ese año. Además, "Homo Argentum" alcanzó el millón de espectadores en solo 11 días desde su estreno el 14 de agosto de 2025, con una taquilla que superó 1.080.000 personas en ese período.

     

 

