La contundente defensa de Mateyko a Guillermo Francella tras las letales críticas de Gerardo Romano

-Juan Alberto Mateyko-

De esta manera, al hacer referencia a las críticas declaraciones de Romano diciendo que "nunca iría a ver una película de Francella", el conductor radial fue claro. "¡Ey Gerardo! ¿Qué te pasa viejo?", disparó y, recordó sus romances con Leonor Benedetto y Carolina Peleretti.

"El tipo siempre tenía una forma de ser muy especial, muy distante. En la década del '90 le gustó jugar en los papeles de sex symbol y se la creyó. Estaba de novio con Carolina Peleretti y hacerle una nota era difícil, o sino las contestaciones eran un poquito altisonantes, demasiada soberbia. Yo lo veía así, lo vivía así", disparó picante.

Y tras hacer referencia a otras voces críticas para con Guillermo Francella como Pablo Echarri o Nancy Pazos, quien defenestró Homo Argentum al tiempo que admitió ni siquiera haberla visto, Mateyko dejó una picante reflexión.

"Hay gente que en lugar de apuntalar y sentirse orgullosa de un actor de la talla de Francella, lo apunta: envidia, bronca, fastidio... No señoras y señores, ¿ustedes qué opinan? Yo no estoy de acuerdo con esa gente que lo critica de una manera injusta. Él nunca dijo 'yo no subvencionaría...', sino que dijo 'yo no vería o no me gustan las películas para cuatro o cinco personas'", concluyó firme.

gerardo-romano.jpg

Cuánto lleva recaudado Homo Argentum, el nuevo film de Guillermo Francella

La película "Homo Argentum", protagonizada por Guillermo Francella y dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, ha recaudado más de 1.019 millones de pesos argentinos para el Fondo de Fomento Cinematográfico del INCAA hasta el 2 de septiembre de 2025.

Ha superado el millón y medio de espectadores, consolidándose como un fenómeno de taquilla y liderando la recaudación nacional por tres semanas consecutivas. Se estima que si alcanza los dos millones de espectadores, la recaudación podría llegar a alrededor de 1.3 millones de dólares para el INCAA.

Homo Argentum

La película es la más vista en Argentina en 2025 y su taquilla equivale a la suma del resto de las películas argentinas estrenadas en ese año. Además, "Homo Argentum" alcanzó el millón de espectadores en solo 11 días desde su estreno el 14 de agosto de 2025, con una taquilla que superó 1.080.000 personas en ese período.