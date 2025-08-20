Horóscopo: saturno retrógrado en Aries y los 4 signos que aprenderán a convertir la presión en poder

Escorpio: la intensidad puede ahogarte o ser tu mejor combustible. Hoy aprendés a usarla con foco.
Cáncer: dejar de cargar con los problemas de todos es tu tarea. Saturno te enseña que poner límites también es amar.
Hablar claro también es amor propio
El gran aprendizaje de Saturno retrógrado en Aries es que crecer no significa cargar más, sino cargar mejor. Alivianar tu mochila es un acto de valentía.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa Saturno retrógrado en Aries agosto 2025?
Es un período de revisión donde lo que pesa puede convertirse en disciplina y madurez.
¿Qué signos lo sienten más?
Aries, Libra, Escorpio y Cáncer.
¿Cómo aprovecharlo hoy?
Con honestidad, poniendo límites y ordenando prioridades sin culpas.