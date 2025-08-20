En vivo Radio La Red
Horóscopo: saturno retrógrado en Aries y los 4 signos que aprenderán a convertir la presión en poder

Saturno retrógrado en Aries, en el horóscopo, nos muestra dónde la presión puede transformarse en fuerza. Estos 4 signos lo sentirán con más intensidad.

Saturno retrógrado en Aries: cuando la presión se convierte en poder. Foto: horóscopo

Cuando Saturno retrocede en Aries, todo parece trabarse: proyectos que no avanzan, vínculos que piden más de lo que podés dar, y esa vocecita interna que susurra “no alcanza”. Pero la clave no está en hacer más, sino en aprender a usar esa presión como motor.

Lo que vuelve no es un castigo, sino una segunda chance. Saturno quiere que revises tus estructuras internas: ¿de qué manera te exigís? ¿Qué cargas son tuyas y cuáles venís arrastrando por costumbre? Hoy se trata de transformar exigencia en disciplina sana.

Horóscopo: los 4 signos que más lo sentirán

Aries: Saturno te pone un espejo enorme. No podés seguir corriendo sin dirección. Es tiempo de madurar tus deseos.

Libra: te cansaste de buscar aprobación. Este tránsito pide que decidas desde vos, no desde el otro.

Escorpio: la intensidad puede ahogarte o ser tu mejor combustible. Hoy aprendés a usarla con foco.

Cáncer: dejar de cargar con los problemas de todos es tu tarea. Saturno te enseña que poner límites también es amar.

Hablar claro también es amor propio

El gran aprendizaje de Saturno retrógrado en Aries es que crecer no significa cargar más, sino cargar mejor. Alivianar tu mochila es un acto de valentía.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Saturno retrógrado en Aries agosto 2025?

Es un período de revisión donde lo que pesa puede convertirse en disciplina y madurez.

¿Qué signos lo sienten más?

Aries, Libra, Escorpio y Cáncer.

¿Cómo aprovecharlo hoy?

Con honestidad, poniendo límites y ordenando prioridades sin culpas.

