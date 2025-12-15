Horóscopo semanal del 15 al 21 de diciembre: esto es lo que le depara a tu signo llegando a fin de año

Revisá mails, mensajes y fechas.

No prometas más de lo que podés cumplir.

Escuchá más de lo que hablás.

horóscopo-semanal-2 Foto: Ideogram. Horóscopo semanal del 15 al 21 de diciembre.

Horóscopo semanal signo por signo

Aries: energía alta, pero cuidado con la impulsividad.

Tauro: temas económicos y emocionales piden ajuste.

Géminis: vínculos en revisión. Decir la verdad ordena.

Cáncer: semana sensible. Priorizá tu bienestar.

Leo: protagonismo, pero con responsabilidad.

Virgo: reorganización total. Soltar control ayuda.

Libra: decisiones postergadas vuelven a escena.

Escorpio: revelaciones internas fuertes.

Sagitario: caos externo, claridad interna.

Capricornio: bajá la autoexigencia.

Acuario: ideas nuevas, pero no todas son urgentes.

Piscis: intuición activada. Confiá.

Cómo aprovechar la semana sin agotarte

No intentes tener todo bajo control. Esta semana funciona mejor si te adaptás, aceptás cambios y usás el humor como salvavidas emocional.

FAQ – Horóscopo semanal

¿Es una mala semana?

No, es intensa. Y eso trae aprendizajes.

¿Qué signo la siente más?

Sagitario, Géminis y Virgo.

¿Conviene iniciar algo nuevo?

Mejor planificar que ejecutar.

Conclusión

El caos también ordena, aunque no parezca. Esta semana te muestra qué vale la pena sostener y qué no.