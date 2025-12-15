Horóscopo semanal del 15 al 21 de diciembre: esto es lo que le depara a tu signo llegando a fin de año

Entre el 15 y el 21 de diciembre, el Sol sigue firme en Sagitario, activando ganas de expansión, sincericidio y decisiones grandes. Pero hay un detalle clave: planetas en movimiento tenso generan confusión, retrasos y revelaciones inesperadas.
Semana intensa, desordenada y reveladora en el horóscopo y tu signo: el cielo no se calla nada y vos tampoco deberías.
Foto: Ideogram. Lo que depara a tu signo llegando a fin de año.
Traducción terrenal: planes que cambian, conversaciones incómodas pero necesarias y verdades que salen a la luz.
No es una semana ordenada, pero sí muy reveladora. Lo que no funcione, se nota. Lo que estaba escondido, aparece. Y aunque incomode, es información valiosa.
Tips para sobrevivir:
Revisá mails, mensajes y fechas.
No prometas más de lo que podés cumplir.
Escuchá más de lo que hablás.
Aries: energía alta, pero cuidado con la impulsividad.
Tauro: temas económicos y emocionales piden ajuste.
Géminis: vínculos en revisión. Decir la verdad ordena.
Cáncer: semana sensible. Priorizá tu bienestar.
Leo: protagonismo, pero con responsabilidad.
Virgo: reorganización total. Soltar control ayuda.
Libra: decisiones postergadas vuelven a escena.
Escorpio: revelaciones internas fuertes.
Sagitario: caos externo, claridad interna.
Capricornio: bajá la autoexigencia.
Acuario: ideas nuevas, pero no todas son urgentes.
Piscis: intuición activada. Confiá.
No intentes tener todo bajo control. Esta semana funciona mejor si te adaptás, aceptás cambios y usás el humor como salvavidas emocional.
¿Es una mala semana?
No, es intensa. Y eso trae aprendizajes.
¿Qué signo la siente más?
Sagitario, Géminis y Virgo.
¿Conviene iniciar algo nuevo?
Mejor planificar que ejecutar.
Conclusión
El caos también ordena, aunque no parezca. Esta semana te muestra qué vale la pena sostener y qué no.