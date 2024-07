Inminente decisión de la Justicia revelaría qué pasó con Loan

Paralelamente, la situación del caso se ha complicado con la aparición de una nueva denuncia contra Walter Maciel, ex comisario que se encuentra detenido en relación con el caso. Una vecina ha acusado a Maciel de amenazas y agresiones físicas, afirmando: “Me molió a palos y me apuntó con un arma”. La mujer ha expresado su convicción de que Maciel está involucrado en la desaparición de Loan, relatando que el ex comisario frecuentemente la intimidaba y maltrataba.

En medio de estos desarrollos, la controversia se ha visto exacerbada por la decisión del abogado Fernando Burlando, quien representa a la familia de Loan. Burlando se ha ido de vacaciones a Miami con su esposa, Barbie Franco, generando una ola de indignación entre los seguidores del caso. La noticia de su viaje se dio a conocer justo cuando el Juzgado Federal de Goya anunció la apertura del secreto de sumario en la causa, lo que ha causado malestar en quienes consideran que el letrado debería estar más involucrado en el proceso de investigación.