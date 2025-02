Javier Milei cruzó a María Becerra, la comparó con Lali Espósito y le puso un llamativo apodo

Embed

Ese no fue el único comentario de Milei, sino que también el Presidente de la Nación Argentina compartió en sus historias de Instagram un posteo realizado por el usuario @Hombregrisxd. En la imagen editada, que es de una reconocida escena de Los Simpsons, la cantante aparece caminando con dos valijas llenas de dinero, sobre la cuales aparece escrita el nombre de la provincia de Neuquén, donde se persisten varios focos de incendios.

Mientras que en la parte superior del posteo, se puede leer: "María Becerra después de pedir que la gente done plata para Neuquén".

Qué dijo María Becerra sobre los incendios en la Patagonia

En medio del voraz incendio en El Bolsón, en la provincia de Río Negro, María Becerra cuestionó desde el escenario al gobierno de Javier Milei en un show que dio en Neuquén el pasado fin de semana.

“No hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con las palabras. Hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación, y si el Estado no está dando la ayuda necesaria la damos nosotros”, expresó la cantante en el marco del recital que dio en la Fiesta Nacional de la Confluencia, ante casi medio millón de espectadores.

Luego, continuó: “Demostremos que Argentina es un pueblo solidario, que somos fuertes. Si quieren, pueden ir a mis historias de Instagram que hay información muy importante para donar, para que puedan ir aviones hidrantes a seguir apagando el fuego, que es lo que más importa en estos momentos y lo que hay que hacer”.

“Muchas familias perdieron sus casas, hay miles de hectáreas quemadas, hay gente que murió, hay animales que están muriendo. A nuestra Patagonia le están haciendo mucho daño, así que sigamos ayudando y sigamos mostrando que Argentina es fuerte y solidaria”, cerró Becerra, en referencia a los incendios en El Bolsón, Bariloche y el Parque Nacional Lanín.

Al final de su declaración levantó entre sus brazos una bandera blanca con letras negras que decía “S.O.S Patagonia”, explicitando su pedido de auxilio ante la trágica situación.

Milei vs Lali: los antecedentes

Como viene haciéndolo desde el comienzo de su gestión, el presidente Javier Milei en otras oprotunidades cruzó a la cantante Lali Espósito al llamarla despectivamente "Ladri Depósito" aunque ella no se quedó atrás y lanzó una contundente respuesta en redes sociales.

La artista compartió a través de sus historias de Instagram su última canción, "Fanático", cuya letra y videoclip están repletos de referencias a los constantes ataques que recibió por parte del Presidente. Además de la portada del tema, Lali agregó un emoji de la cara de un payaso.

“Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy, y sé que tenés un póster mío en tu habitación”, dice un fragmento de la canción. “Él ya se la sabe de memoria, eso se llama obsesión”, continúa la letra y agrega en el estribillo: “Quiere comerme y se come mi sobras, lo tengo encima parece mi sombra. Es mi fanático, me vuelve loca. Todas las noches me sueña y se toca”.

En esa oportunidad Milei respondió irónico: "¿Lali Espósito? Ah, Ladri Depósito".

Al ser consultado sobre el clamor de algunos jóvenes para que la cantante incursione en la política, el libertario respondió: "Bueno, que sea candidata, ¿Qué querés que te diga? Tiene todos los elementos legales para serlo, que sea candidata".

Pese a que alguna vez ella lo invitó para acercar diálogo, el presidente de la Nación manifestó que jamás asistiría a un recital de la cantante, ya que sus gustos musicales van por otro lado.

"A mí me gusta otro tipo de música, qué sé yo. Anoche me vi 'Un baile de máscaras', una versión en el Metropolitan de Nueva York, estaban Luciano Pavarotti y Leo Nucci. O sea, esa es la música que yo escucho. Y si no, escucho a los Rolling Stones", lanzó el Presidente.