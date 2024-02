María Becerra bancó a Lali Espósito y dejó un firme mensaje contra Javier Milei

“Por el momento no utilizo muchos mis redes para un mensaje tan político, directamente. Pero si apoyo y comparto lo que hace Lali, yo la banco mucho, la conozco, y es una gran persona. Me gusta como piensa, me encanta lo inteligente que es, como habla, como se expresa y las cosas que dice, comparto”, aseguró.

Y destacó: “La verdad me parece un montón todo lo que está sucediendo, siento que es un manejo de las redes sociales y de las fake news muy confuso. Siento que se subestima al pueblo y a la gente un montón, se arma todo un revuelo mediático y polémico que no da”.

En eso habló directamente del Presidente y admitió que tiene que haber más seriedad en el cargo político que ocupa. "Es el presidente electo y me dirijo a él con respeto. Me parece qué hay cosas mucho más importante que hacer con la situación que está pasando el país antes que pelear en redes o likear cuatrocientos tweets en un día. Debería estar encargándose de otras cosas”, declaró.

Finalmente, se refirió una vez a su colega Lali y remarcó: "A ella la amo y la felicito por lo valiente que es. Yo por el momento no usuaria mis redes directamente para eso, prefiero estar chill, pero cuando suceden estas cosas como que atacan a una compañera, que me preocupan porque también me competen, es mi país, obviamente que salgo a hablar”.

Amalia Granata destrozó a Javier Milei tras los violentos ataques contra Lali Espósito

Esta semana, el presidente Javier Milei apuntó fuerte contra Lali Espósito. "Cobro de la del Estado. Lali Depósito cobró de varios gobernadores", afirmó al referirse a los conciertos que la artista dio en diferentes provincias.

El libertario denunció que la estrella del pop recibió una cifra millonaria por un show: "De La Rioja, por ejemplo. En uno de los recitales cobró 350 mil dólares. Entonces la pregunta es, ¿vos estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos del Chaco?".

"Si querés agredir, tenés que estar limpio. Si sos un parásito, que vivió de la teta del Estado, estás en problemas", sumó luego el presidente en una entrevista radial. Por sus dichos, el mandatario fue duramente cuestionado por señalar a una artista, que no comulga con su pensamiento político.

La diputada provincial Amalia Granata defendió a Lali y destrozó a Milei. "No consumo la música de @lalioficial y creo estar en las antípodas ideológicas con ella, pero estigmatizarla y marcarla como lo esta haciendo Javier es copiar un modelo del cual el dijo venia a combatir", señaló.

Y remató: "Pensé que el Papa le había dado una clase de grandeza y amor al prójimo, y que gobernaba para TODOS no solo para los aplaudidores de turno, que a la larga te dañan y no sabes cuanto. Solo espero que la misoginia de algunos se pueda curar con inteligencia y nobleza".