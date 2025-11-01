Joaquín Furriel sorprende en Netflix con una nueva serie española y apenas tiene 8 episodios

Un grupo de multimillonarios decide refugiarse allí tras la amenaza de un conflicto global sin precedentes. Pero lo que debía ser un espacio para preservar sus vidas se transforma en un escenario claustrofóbico, cargado de tensión, resentimiento y poder. Dos familias, marcadas por una herida del pasado, deberán convivir sin escapatoria posible.

La serie propone una radiografía emocional de las élites cuando se enfrentan a sus propios límites. Bajo tierra, los personajes de Pina y Martínez Lobato se muestran tan brillantes como destructivos. Allí, en ese encierro dorado, se revelan alianzas impensadas, traiciones y momentos de absoluta fragilidad.

El refugio atómico Netflix 2

Joaquín Furriel brilla en Netflix con una nueva serie

Para Joaquín Furriel, participar en El refugio atómico representa un desafío artístico importante. El actor, reconocido por su versatilidad y profundidad interpretativa, asume aquí un rol que mezcla vulnerabilidad y poder. Netflix ha apostado por su capacidad para transmitir tensión contenida y ambigüedad moral, en un contexto narrativo donde cada gesto puede ser decisivo.

Furriel, recordado por títulos como El reino, El jardín de bronce y Montecristo, ha construido una carrera sólida entre Argentina, España y América Latina. Su llegada a una producción de este calibre lo ubica dentro de una nueva generación de actores hispanohablantes con proyección global.

El refugio atómico Netflix 1

La nueva serie de los creadores de La casa de papel

El sello de Álex Pina y Esther Martínez Lobato se mantiene intacto. Ambos creadores vuelven a apostar por una narrativa de alto voltaje, con giros inesperados, ritmo cinematográfico y una puesta en escena visualmente potente.

Con esta nueva producción de Vancouver Media, la dupla amplía su universo temático: si La casa de papel exploró la resistencia desde el crimen y Sky Rojo desde la venganza, El refugio atómico lo hace desde la supervivencia y el aislamiento emocional.

El refugio atómico Netflix 3

El elenco de El refugio atómico con Furriel

Miren Ibarguren

Joaquín Furriel

Natalia Verbeke

Carlos Santos

Montse Guallar

Pau Simón

Alícia Falcó

Agustina Bisio

Álex Villazán

Alicia Fernández

Cuántos capítulos tiene El refugio atómico

Con ocho episodios, El refugio atómico se presenta como una de las series más ambiciosas de Netflix en habla hispana del 2025. Su estreno global, realizado el pasado 19 de septiembre, llegó acompañado de una fuerte campaña internacional que buscó replicar el fenómeno de La casa de papel.

El refugio atómico Elenco

Por qué ver El refugio atómico en Netflix

Netflix apostó fuerte por este lanzamiento. El estreno de El refugio atómico no solo refuerza la presencia de producciones en español dentro de su catálogo global, sino que consolida la expansión de su universo creativo hacia territorios más oscuros y psicológicos.

Para Joaquín Furriel, esta serie puede convertirse en un punto de inflexión en su carrera internacional. Su personaje, atrapado entre la culpa y la supervivencia, encarna el dilema moral de toda una generación enfrentada a su propio reflejo bajo tierra.

Tráiler de El refugio atómico en Netflix