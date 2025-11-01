Joaquín Furriel sorprende en Netflix con una nueva serie española y apenas tiene 8 episodios
La nueva serie en Netflix de los creadores de La casa de papel revela una faceta inédita de Joaquín Furriel. Tan solo tiene ocho capítulos y es el gran estreno del 2025.
Joaquín Furriel sorprende en Netflix con una nueva serie española y apenas tiene 8 episodios. (Foto: Archivo)
Netflix estrenó este año El refugio atómico, la nueva serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, el mismo dúo detrás de fenómenos globales como La casa de papel, Berlín y Sky Rojo. En el centro de esta historia cargada de tensión se encuentra Joaquín Furriel, quien asume un papel radicalmente distinto a todo lo que el público había visto de él hasta ahora.
El actor argentino se suma al elenco de esta producción de Vancouver Media, encarnando a uno de los habitantes de un búnker de lujo, donde los límites entre la cordura, el poder y la supervivencia se desdibujan por completo.
La interpretación de Furriel es uno de los grandes atractivos de la serie. Su presencia en esta nueva ficción de Netflix marca además su consolidación dentro del universo de producciones internacionales, en un momento en el que el talento latinoamericano sigue ganando espacio en la plataforma.
De qué trata El refugio atómico en Netflix
La trama de El refugio atómico se desarrolla en Kimera Underground Park, un búnker subterráneo diseñado para resistir cualquier catástrofe imaginable. Lo que en principio parece ser una fortaleza de seguridad absoluta pronto se convierte en un laberinto emocional, donde el aislamiento y la desconfianza sacan a la luz los secretos más oscuros de sus habitantes.
Un grupo de multimillonarios decide refugiarse allí tras la amenaza de un conflicto global sin precedentes. Pero lo que debía ser un espacio para preservar sus vidas se transforma en un escenario claustrofóbico, cargado de tensión, resentimiento y poder. Dos familias, marcadas por una herida del pasado, deberán convivir sin escapatoria posible.
La serie propone una radiografía emocional de las élites cuando se enfrentan a sus propios límites. Bajo tierra, los personajes de Pina y Martínez Lobato se muestran tan brillantes como destructivos. Allí, en ese encierro dorado, se revelan alianzas impensadas, traiciones y momentos de absoluta fragilidad.
Joaquín Furriel brilla en Netflix con una nueva serie
Para Joaquín Furriel, participar en El refugio atómico representa un desafío artístico importante. El actor, reconocido por su versatilidad y profundidad interpretativa, asume aquí un rol que mezcla vulnerabilidad y poder. Netflix ha apostado por su capacidad para transmitir tensión contenida y ambigüedad moral, en un contexto narrativo donde cada gesto puede ser decisivo.
Furriel, recordado por títulos como El reino, El jardín de bronce y Montecristo, ha construido una carrera sólida entre Argentina, España y América Latina. Su llegada a una producción de este calibre lo ubica dentro de una nueva generación de actores hispanohablantes con proyección global.
La nueva serie de los creadores de La casa de papel
El sello de Álex Pina y Esther Martínez Lobato se mantiene intacto. Ambos creadores vuelven a apostar por una narrativa de alto voltaje, con giros inesperados, ritmo cinematográfico y una puesta en escena visualmente potente.
Con esta nueva producción de Vancouver Media, la dupla amplía su universo temático: si La casa de papel exploró la resistencia desde el crimen y Sky Rojo desde la venganza, El refugio atómico lo hace desde la supervivencia y el aislamiento emocional.
El elenco de El refugio atómico con Furriel
Miren Ibarguren
Joaquín Furriel
Natalia Verbeke
Carlos Santos
Montse Guallar
Pau Simón
Alícia Falcó
Agustina Bisio
Álex Villazán
Alicia Fernández
Cuántos capítulos tiene El refugio atómico
Con ocho episodios, El refugio atómico se presenta como una de las series más ambiciosas de Netflix en habla hispana del 2025. Su estreno global, realizado el pasado 19 de septiembre, llegó acompañado de una fuerte campaña internacional que buscó replicar el fenómeno de La casa de papel.
Por qué ver El refugio atómico en Netflix
Netflix apostó fuerte por este lanzamiento. El estreno de El refugio atómico no solo refuerza la presencia de producciones en español dentro de su catálogo global, sino que consolida la expansión de su universo creativo hacia territorios más oscuros y psicológicos.
Para Joaquín Furriel, esta serie puede convertirse en un punto de inflexión en su carrera internacional. Su personaje, atrapado entre la culpa y la supervivencia, encarna el dilema moral de toda una generación enfrentada a su propio reflejo bajo tierra.