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Mauro Icardi volvió a ver a sus hijas luego de dos meses: el rol clave de Wanda Nara

Nora Colosimo contó en LAM que Mauro Icardi vuelve a ver a sus hijas después de dos meses y contó cómo influyó Wanda Nara para el reencuentro.

4 sept 2026, 08:40
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Mauro Icardi volvió a ver a sus hijas luego de dos meses: el rol clave de Wanda Nara

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Mauro Icardi volvió a ver a sus hijas luego de dos meses: el rol clave de Wanda Nara

En las últimas horas se dio un episodio que vuelve a poner paños fríos por un instante en la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi: el futbolista volvió a ver a sus dos hijas después de dos meses.

Fue Nora Colosimo quien contó en LAM (América Tv) que su hija fue clave para que el futbolista pudiera reencontrarse con sus hijas antes de dejar el país mientras se define su destino futbolístico tras la finalización del contrato con el Galatasaray de Turquía.

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“La noticia es muy buena, me pone muy feliz", indicó la madre de la mediática con tono feliz sobre una información de último momento que recibió y que estaba sucediendo.

Y al instante confirmó: "Finalmente ahora las nenas se van con su papá a cenar antes de viajar. Wanda habló y llegaron a un acuerdo, lo convenció".

"Hace dos meses que no las veía. Las nenas estaban enojadas con el papá, ustedes se enteraron el tema del pasaporte”, precisó Nora Colosimo en el ciclo que conduce Ángel de Brito tras el reciente acuerdo alcanzado entre su hija y el futbolista.

El robo en la casa de Italia que desató la nueva pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En ese contexto, la madre de Wanda Nara remarcó cómo fue el robo en Italia que desató el nuevo escándalo entre su hija y Mauro Icardi por la autorización de los pasaportes de las niñas que fueron sustraídos en el episodio de inseguridad.

"Yo estaba en la casa y ese robo fue realse robaron una cartera con dos pasaportes y dos carteras más de Wanda cuando en la casa había un montón para robar y ahí empieza toda la odisea", precisó la nueva angelita Nora Colosimo.

Y añadió al respecto: "Wanda informa a los dos papás y precisaba la firma de los dos padres. Él (Icardi) se negó a firmar y empieza toda esa cosa y discusión con la nena. Finalmente la jueza italiana decida que las nenas tienen que volver a la Argentina y a su hogar".

Lo cierto es que ahora se conoce que Wanda Nara se movió con un claro gesto intercediendo para destrabar la situación y que Mauro Icardi pueda ver a sus hijas.

     

 

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