Mauro Icardi volvió a ver a sus hijas luego de dos meses: el rol clave de Wanda Nara

"Hace dos meses que no las veía. Las nenas estaban enojadas con el papá, ustedes se enteraron el tema del pasaporte”, precisó Nora Colosimo en el ciclo que conduce Ángel de Brito tras el reciente acuerdo alcanzado entre su hija y el futbolista.

El robo en la casa de Italia que desató la nueva pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En ese contexto, la madre de Wanda Nara remarcó cómo fue el robo en Italia que desató el nuevo escándalo entre su hija y Mauro Icardi por la autorización de los pasaportes de las niñas que fueron sustraídos en el episodio de inseguridad.

"Yo estaba en la casa y ese robo fue realse robaron una cartera con dos pasaportes y dos carteras más de Wanda cuando en la casa había un montón para robar y ahí empieza toda la odisea", precisó la nueva angelita Nora Colosimo.

Y añadió al respecto: "Wanda informa a los dos papás y precisaba la firma de los dos padres. Él (Icardi) se negó a firmar y empieza toda esa cosa y discusión con la nena. Finalmente la jueza italiana decida que las nenas tienen que volver a la Argentina y a su hogar".

Lo cierto es que ahora se conoce que Wanda Nara se movió con un claro gesto intercediendo para destrabar la situación y que Mauro Icardi pueda ver a sus hijas.