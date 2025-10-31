En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Jubilados
Prestaciones

AUH, jubilados, aumentos y bonos: uno por uno, todo lo que paga ANSES en noviembre 2025

Las prestaciones previsionales y sociales subirán un incremento según la Ley de Movilidad. También se mantiene la suma extra para jubilados y pensionados.

Uno por uno

Uno por uno, todo lo que paga ANSES en noviembre 2025 (Foto: archivo).
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 274/2024, las prestaciones previsionales y sociales tendrán una actualización del 2,1%, porcentaje que surge del índice de inflación informado por el INDEC correspondiente a septiembre.

Nuevos montos para jubilados y pensionados

Con la aplicación del incremento y la continuidad del bono extraordinario de $70.000, los haberes quedarán conformados de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $403.150,65 ($333.150,65 de haber más el bono).

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $336.520,52 ($266.520,52 de haber más el refuerzo).

  • Pensiones no contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $303.205,46 ($233.205,46 de haber más el bono).

  • PNC para madres de siete hijos o más: $403.150,65 ($333.150,65 de haber más el bono).

Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo

Las titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo (AUE) también recibirán el aumento del 2,1%. Los nuevos valores son los siguientes:

  • AUH: $119.714,29 como monto total; se cobra el 80%, es decir, $95.771,43, mientras el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta.

  • AUE: $119.714,29 en total; se perciben $95.771,43 mensuales.

  • AUH por hijo con discapacidad: $389.808,61 como total, con un pago del 80% ($311.846,89) y retención del 20%.

ANSES_AUH

‍‍Asignaciones Familiares (SUAF)

Los importes del Sistema Único de Asignaciones Familiares varían según el nivel de ingresos del grupo familiar y la zona de residencia. Para el primer tramo de beneficiarios, los valores actualizados serán:

  • SUAF por hijo: $59.862,25.

  • SUAF por hijo con discapacidad: $194.910,94.

Calendario de pagos ANSES noviembre 2025

Jubilaciones y pensiones mínimas

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre

  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre

  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre

  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre

  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre

  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre

  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre

  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilaciones superiores al haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 21 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

AUH y SUAF

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre

  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre

  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre

  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre

  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre

  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre

  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre

  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

