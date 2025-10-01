La firme postura de Susana Giménez que evidencia lo que piensa de Verónica Lozano: "Es una..."

El periodista le recordó que Lozano había asegurado que no volvería a asistir a la entrega de premios. La respuesta de Susana fue tajante: "Que no vaya, eso es una cosa de ella".

Embed

Qué dijo Jorge Rial sobre Susana Giménez tras los Premios Martín Fierro 2025

Jorge Rial volvió a apuntar con dureza contra Susana Giménez, esta vez tras la entrega de los Martín Fierro 2025, donde la histórica conductora fue reconocida con el premio a Mejor Labor en Conducción femenina en televisión. La distinción no cayó nada bien en el periodista, que no tardó en manifestar su enojo.

Durante su programa Argenzuela en Radio 10, Rial se despachó sin filtros: "Me cansó este jueguito de hacerse la estúpida. Y me cansó que se la perdonamos todas. Y me cansó esta pleitesía que se le hace constantemente a Susana, se le dan premio y no hace un carajo. Se rasca la argolla todo el tiempo. No le gusta laburar porque es una vaga".

El conductor fue aún más lapidario al referirse al ciclo que actualmente encabeza la diva: "Vean el programa de mierda que hace, LOL. Es el peor programa que vi en mi vida, mal conducido. Ella no tiene idea de lo que hace. Si quieren ver cómo no se hace un programa de televisión, vean LOL. Habla mal del país todo el tiempo".

Rial también se mostró indignado por el furcio que Susana tuvo al mencionar al cantante Luck Ra durante la gala. "No podés subir y decir Ruckauf. Dale, loco. Si no lo sabés, no lo nombres. Hasta lo del 'dinosario, ¿vivo?' era divertido", expresó, visiblemente molesto.

Para cerrar su descargo, el periodista comparó la actitud de Giménez con la de Mirtha Legrand: "Todos los fines de semana hace un programa, está informada. A mí no me parece gracioso. A mí Susana me causa menos gracia con un desalojo".