Wanda Nara reveló qué hizo con el Martín Fierro tras el supuesto enojo de Telefe: "Está entre..."

Wanda Nara hizo su descargo en X sobre lo que hizo con el Martín Fierro, luego de que trascendiera que Telefe y sus compañeros estaban molestos por habérselo llevado a su casa.

1 oct 2025, 19:58
Tras la ceremonia, donde Bake Off Famosos se consagró como Mejor Big Show, Wanda Nara sorprendió a todos al decidir quedarse con el premio y llevárselo a su casa. Un día después decidió devolverlo y además, aclarar en sus redes sociales qué fue lo que sucedió realmente.

Según trascendió en Intrusos (América TV), este gesto no habría sido del agrado de Telefe, que consideró que los galardones forman parte del reconocimiento colectivo del programa, y no de un solo integrante.

Además, mencionaron que algunos compañeros del ciclo también reaccionaron con cierto malestar ante la situación, ya que consideraron que el premio debería permanecer como símbolo del trabajo en equipo que permitió el éxito del programa y también, el deseo de tener una foto con la estatuilla.

“Gracias Telefe por darme la posibilidad de tenerlo en mi casa. Ya está entre todos mis premios”, escribió la empresaria, dejando en claro que el galardón ahora forma parte de su colección personal.

Asimismo, Wanda celebró la ocasión y anticipó nuevos logros: “Vamos por muchos más. Martín en casa”, señaló, destacando nuevamente que el traslado del premio se realizó con el aval del canal de las pelotitas.

Wanda Nara TELEFE

Este mensaje también es una respuesta a las críticas que recibió por "mala compañera" por haber dejado a sus compañeros de programa sin premio y por las fotos que se sacó, adjudicándose el triunfo solo a ella. La conductora se hizo una extensa sesión de fotos con la estatuilla, por la que también fue cuestionada, especialmente por una en la que está acostada en la cama.

Qué dijo Wanda Nara tras ganar el Martín Fierro

Wanda Nara se manifestó en redes siociales tras ganar el premio Martín Fierro a Mejor Big Show con Bake Off Famosos (Telefe), terna que compartía con La Noche perfecta (eltrece) y Noche al Dente (América).

“Hermosa mañana. Gracias Telefe, Dario Turovelzky, Federico Levrino, Guillermo Pendino por darme los formatos más hermosos y confiar en mí. Gracias a ustedes por permitirme entrar a sus casas todas las noches”, escribió en un posteo de Instagram.

Además, agradeció a su familia por el apoyo: “Gracias a mis hijos que hacen el sacrificio cuando mamá pasa muchas horas fuera de casa o en un estudio de grabación y son felices y orgullosos solo sabiendo que mamá cumple sus sueños. Gracias a mi familia y amigos por ayudarme tanto y estar siempre. Es también de ustedes porque sin ustedes no podría”.

“Gracias APTRA por tantas nominaciones. Gracias a mi equipo que son los mejores. Gracias a todos los que hicieron Bake Off, me hicieron muy feliz”, cerró.

Wanda Nara MF

     

 

