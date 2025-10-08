La China Suárez tomó una drástica decisión sobre su carrera, puso un punto final y borró todo

La China Suárez sorprendió a todos sus seguidores con un gesto digital que no pasó desapercibido: borró de su perfil de Instagram la palabra “cantante”.
La China Suárez y el cambio rotundo de su carrera: renuncia inesperada, borró todo y cuestionamiento de la gente. Enterate.
Hasta hace apenas unos días, su biografía decía “actriz y cantante”, reflejando su doble faceta artística y un intento de incursión en la música que duró varios años y en el que participó de varios temas, incluso colaboró con distintos artistas. Sin embargo, ahora solo puede leerse “actriz”, un cambio que no tardó en despertar especulaciones entre sus fans y en el mundo del espectáculo.
¿Renunció definitivamente a la música? La noticia fue revelada por Martín Cirio, quien desde sus redes sociales se encargó de poner el tema sobre la mesa.
“Estuve mirando el perfil de La China Suárez y vi que ya no figura como cantante. Desapareció esa palabra. Parece que se bajó oficialmente del mundo musical”, comentó el influencer, generando una ola de comentarios.
Todo esto se da en un contexto en el que la actriz habría dejado su agencia de representación, con la que habría tenido diferencias internas. Según trascendió, la agencia Multitalent la puso como ejemplo de "lo que no hay que hacer" en marketing personal, ya que desde que está de novia con Mauro Icardi, y tras varios escándalos perdió muchos auspiciantes importantes.
La China había incursionado en la música con entusiasmo. Durante 2021 y 2022 lanzó varios sencillos —entre ellos “Lo que dicen de mí”, “El juego del amor” y “Hipnotizados” junto a su ex, Rusherking—, que tuvieron buena repercusión en redes pero no lograron consolidarse en la industria.
Su carrera musical estuvo marcada por altos y bajos, polémicas sentimentales y un público dividido. Muchos la aplaudieron por animarse a explorar un nuevo costado artístico; otros la criticaron, asegurando que su paso por la música fue más mediático que profesional.
Desde que se mudó a Estambul junto a Mauro Icardi, su vida cambió por completo. Lejos de los sets de filmación y los estudios de grabación, La China se muestra dedicada a su familia, sus hijos y su nueva vida en Turquía, donde alterna viajes, eventos y escapadas románticas con el futbolista.
Además de borrar el “cantante” de su biografía, La China eliminó algunas publicaciones relacionadas con sus canciones, incluyendo adelantos, sesiones de fotos y videoclips.