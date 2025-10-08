La China Suárez tomó una drástica decisión sobre su carrera, puso un punto final y borró todo

Todo esto se da en un contexto en el que la actriz habría dejado su agencia de representación, con la que habría tenido diferencias internas. Según trascendió, la agencia Multitalent la puso como ejemplo de "lo que no hay que hacer" en marketing personal, ya que desde que está de novia con Mauro Icardi, y tras varios escándalos perdió muchos auspiciantes importantes.

La China había incursionado en la música con entusiasmo. Durante 2021 y 2022 lanzó varios sencillos —entre ellos “Lo que dicen de mí”, “El juego del amor” y “Hipnotizados” junto a su ex, Rusherking—, que tuvieron buena repercusión en redes pero no lograron consolidarse en la industria.

Su carrera musical estuvo marcada por altos y bajos, polémicas sentimentales y un público dividido. Muchos la aplaudieron por animarse a explorar un nuevo costado artístico; otros la criticaron, asegurando que su paso por la música fue más mediático que profesional.

Desde que se mudó a Estambul junto a Mauro Icardi, su vida cambió por completo. Lejos de los sets de filmación y los estudios de grabación, La China se muestra dedicada a su familia, sus hijos y su nueva vida en Turquía, donde alterna viajes, eventos y escapadas románticas con el futbolista.

Además de borrar el “cantante” de su biografía, La China eliminó algunas publicaciones relacionadas con sus canciones, incluyendo adelantos, sesiones de fotos y videoclips.