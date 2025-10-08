A24.com

La letal e inesperada crítica de Martita Fort a la China Suárez y Mauro Icardi: "Bastantes..."

Martita Fort analizó en televisión los looks de la China Suárez y Mauro Icardi al ver las fotos en Madrid y fue contundente con su opinión.

8 oct 2025, 08:50
Eugenia la China Suárez y Mauro Icardi viajaron unos días a Madrid, España, aprovechando el receso de los torneos deportivos por la fecha FIFA, lo que despertó críticas por parte de varios hinchas del club Galatasaray, un tanto molestos por este viaje del delantero en medio de las competencias.

Lo cierto es que mientras la pareja del año disfruta de su escapada romántica, la actriz y el futbolista rosarino siguen siendo noticia en todo el mundo y se muestran felices y enamarados a través de distintos posteos en redes.

Desde el programa La jaula de la moda (Ciudad Magazine), se analizaban los looks de la China y Mauro en las fotos que subieron a Instagram del viaje a Madrid y ahí recibió una sorpresiva observación de Martita Fort.

"Me gusta. Se visten bastantes básicos los dos, no se visten mal", expresó la hija de Ricardo Fort. Y en ese sentido amplió: "No se visten mal, se visten igual que cualquier persona un día normal".

"Yo creo que él es más de look futbolista", analizó Martita Fort. Y cuando el conductor el Pollo Álvarez le consultó si a ella le escriben futbolistas por Instagram, la joven comentó: "Yo no estoy en pareja pero los futbolistas no es mi palo", aunque avisó que nunca se sabe qué puede pasar a futuro.

Por otro lado, Marta Fort se mostró emocionada en el evento para familiares y amigos organizado por Rocío Marengo y Eduardo Fort donde revelaron que esperan un varón. "Esperando con ansias a bebito", expresó en las redes junto al símbolo de un corazón.

El sueño cumplido de Martita Fort a sus 21 años

Desde las redes sociales, Martita Fort comunicó un feliz anuncio a los 21 años como resultado del trabajo como modelo en distintas campañas lo que le permitió independizarse.

"Acabo de firmar el contrato de mi primer departamento para mudarme sola", anunció la hija del chocolatero Ricardo Fort desde sus Instagram Stories. Y a continuación confió emocionada que este paso es algo que deseaba hace mucho tiempo y que por fin pudo cumplir.

"Algo que quiero hace muchos años y por fin lo pude hacer. No saben lo que significa para mí, estoy muy feliz. Ya les voy a ir mostrando cómo va quedando", expresó la joven totalmente emocionada.

En una segunda historia, la hermana melliza de Felipe Fort se mostró agradecida con todos los mensajes de felicitaciones que comenzó a recibir casi de manera inmediata.

"Muchas gracias por los mensajes. Los que me conocen saben la importancia y el significado que yo le doy al tema de la mudanza que no pude evitar emocionarme entre la combinación de emociones por la alegría y la tristeza que me genera dejar ciertos temas atrás pero que valen la pena", confesó movilizada y adelantó que con este paso se viene "una nueva etapa" en su vida.

