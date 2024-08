La feroz interna familiar de la familia Loan

El terreno en cuestión pertenece a Catalina, la abuela de Loan, y según se ha conocido, ha sido objeto de interés por parte de varias personas en el pasado. Esta revelación ha agregado una nueva capa de complejidad al caso, sugiriendo que el conflicto por la propiedad podría estar vinculado con la desaparición del niño.

Otro punto de tensión en la investigación es el análisis del teléfono de la abuela de Loan, Catalina. Durante las pericias, se descubrió que varias llamadas habían sido borradas, lo que ha generado más sospechas. Entre los contactos eliminados, se destacan conversaciones con Victoria Caillava y otras personas cuyo rol en el caso aún no está claro. "Me llamó la atención que haya borrado llamadas, pero no sé bien cómo fue", comentó María Noguera, visiblemente preocupada.

María Noguera fue citada a declarar y, durante su intervención, no pudo ocultar su angustia y frustración ante la falta de avances en la búsqueda de su hijo. "Quiero que encuentren a mi hijo. Las respuestas me las tienen que dar ustedes", expresó, dirigiéndose a la justicia con la desesperación de una madre que ya no sabe a quién recurrir.