La fuerte decisión de Mauro Szeta que pone el riesgo la continuidad de su matrimonio 

“Es una cama cedida por una hermana de ella, y yo me encariñé mucho con ese lugar. Es que no me copa dormir con el otro, no es personal. Es una posición mía”, se sinceró y agregó: “Creo que dormir con el otro no es importante, sino que lo importante es esta cosa angelada de mimitos. La palabra ‘cucharita’ me deprime”.

Entonces, explicó: “¿Para qué estar discutiendo sobre quién se duerme primero? Los horarios son distintos, por lo que decidí irme a dormir a la cama chiquita, tranquilo. Fue una decisión que tomé; ella no está contenta”.