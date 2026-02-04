Rating del martes: El Zorro hizo más que la serie de La China Suárez en El Trece
Si bien el rating de Hija del Fuego mejoró con respecto a su debut del día lunes, la serie de La China Suárez no logró ser lo mejor de El Trece.
Hija del Fuego, la nueva ficción protagonizada por la China Suárez, logró mejorar sus números en su segundo día al aire y mostró una suba en el rating con respecto a su debut del lunes en la pantalla de El Trece.
Según los datos de la medidora Kantar Ibope Media, este martes la serie alcanzó los 4.5puntos de rating, superando la marca máxima obtenida en su estreno donde hizo 3.5 puntos.
De todas maneras, la ficción nocturna no logró se lo más visto del canal que comanda Adrián Suar ya que El Zorro al mediodía hizo más rating: obtuvo 4.8 puntos.
También perdió por amplia diferencia con Pasapalabra de Iván de Pineda que en Telefe llegó a los 9.9 puntos. Lo más visto del día fue una vez más MasterChef Celebrity (Telefe) con Wanda Nara que hizo 12.8 puntos.
El rating del resto de los canales
LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, fue el de mayor audiencia de América TV, con 3.4 puntos de rating promedio. Lo siguió Sálvese quien puede, con 2.5 puntos y el tercer lugar le correspondió a Intrusos, con 2.4 puntos.
En El Nueve, Bendita se posicionó como lo más visto del canal, con 2.6 puntos. Los noticieros Tele 9 al mediodía y Tele 9 central marcaron 2.2 puntos cada uno.
En la TV Pública,Mediodía bien arriba hizo 0.4; Estamos en una 0.3; mismo rating que Se siente Argentina.
Telefe logró quedarse con el día por una diferencia de 3.2 puntos de rating, superando a El Trece en las tres franjas. América TV se ubicó en el tercer lugar y El Nueve fue cuarto por una diferencia de 3 décimas. La TV Pública hizo 0.2.