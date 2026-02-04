Rating del martes: El Zorro hizo más que la serie de La China Suárez en El Trece

Wanda Nara China Suárez

El rating del resto de los canales

LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, fue el de mayor audiencia de América TV, con 3.4 puntos de rating promedio. Lo siguió Sálvese quien puede, con 2.5 puntos y el tercer lugar le correspondió a Intrusos, con 2.4 puntos.

En El Nueve, Bendita se posicionó como lo más visto del canal, con 2.6 puntos. Los noticieros Tele 9 al mediodía y Tele 9 central marcaron 2.2 puntos cada uno.

En la TV Pública, Mediodía bien arriba hizo 0.4; Estamos en una 0.3; mismo rating que Se siente Argentina.

Telefe logró quedarse con el día por una diferencia de 3.2 puntos de rating, superando a El Trece en las tres franjas. América TV se ubicó en el tercer lugar y El Nueve fue cuarto por una diferencia de 3 décimas. La TV Pública hizo 0.2.