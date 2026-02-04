El comentario más cruel que recibió Juana Repetto en su embarazo sobre el padre de su hijo

Y agregó al pie: "Hasta la cesárea dibujó. Se fue a hacer un dibujo y volvió con todas las escenas del parto y esos días. Lo amo". Sin embargo, un seguidor cuestionó que en ese dibujo no se encontraba la figura de su ex pareja y papá de su bebé.

"¿Y el padre? También le tenés que hablar, por más que no estén juntos", decía el duro mensaje que recibió vía Instagram. A lo que la actriz optó por responderle de manera directa y contundente, visiblemente molesta ante esa observación.

"Él hizo un dibujo sin que yo le dijera nada. Venimos hablando de cómo va a ser el momento del nacimiento, ya que va a dormir por primera vez sin mi", comenzó Juana Repetto.

Y agregó: "Venimos hablando de cómo va a ser la llegada de Timoteo y mis noches en la clínica y de quiénes van a venir a quedarse con él y Toro las noches que yo no estoy. Evidentemente lo que eligió dibujar fue eso".

"El padre no va a estar en la clínica, ni acá con él porque está trabajando en otro país, por eso no está en el dibujo. ¿Alguna otra orden más que quieras darme acerca de lo que tengo que hablar con mis hijos o ya está bien?", dejó en claro con firmeza la madre de Belisario y Toribio.

Y planteó picante al mostrar su respuesta ante el duro comentario recibido: "No sigan que las hormonas no están para bollos".

juana repetto respuesta a un duro comentario de una seguidora

Juana Repetto mostró un video inédito de su embarazo y confesó por qué dudó en mostrarlo

Juana Repetto mostró un video inédito de cuándo se enteraba de su tercer embarazo, el segundo junto a Sebastián Graviotto, noticia que causó gran sopresa ya que ambos están separados.

Luego de unos meses, la actriz se animó a mostrar en redes el video que registró con su primera reacción al ver el resultado positivo del test de embarazo.

“Dudé mucho en mostrarlo, porque claramente fue inesperado, me dio mucho miedo, no estaba buscando un embarazo, no estaba para nada en mis planes y muchísimo menos era el momento ni el formato ideal para quedar embarazada”, reconoció.

“Pero decidí mostrarlo porque es anécdota e historia, nos vamos a reír cuando lo veamos y nos va a causar risa y nostalgia, porque te aseguro que dudas del amor que siento por vos no vas a tener nunca en tu vida”, continuó con total sinceridad.

“Siempre comparto mis momentos reveladores con el fin de que sepan que no están solas, sé que hay muchas mujeres que han pasado por esto. Sé la culpa que se siente no haber tenido la reacción de Instagram, sentir incertidumbre, miedo y putear en lugar de festejar”, indicó la actriz.

Y cerró acerca del inminente nacimiento de Timoteo: "Este bebé fue aceptado del minuto cero y llevó su tiempo asimilar su llegada, aún no sé si lo asimile del todo. A veces siento que todavía no caigo, no puedo creer que en menos de dos meses voy a tener un recién nacido colgado de las tetas”.