La letal frase de Fabián Cubero sobre la relación de su ex Nicole Neumann con su hija Indiana

"La relación entre ellas está ahí... No voy a dar mucho detalle. ¿Un poco distante? Sí, ahí...", dijo Cubero.

“Toda la vida voy a desear que se acerquen, pero no la presiono. Yo la acompaño y la aconsejo siempre tratando de fomentarle la familia. Ella ya está grande, tiene 15 años y bueno... que tome sus decisiones", afirmó.

Sobre que estas noticias salgan a la luz y afecten a la joven, añadió: "Si ella investiga algo, a mí no me lo hace saber. Lo habla con sus amigas y compañeras del colegio, sé que habla mucho con ellas pero son temas que yo trato de evitarlos y no hablar".

"Ella es medio especial con eso, no le gustan las fiestas y no le gusta mucho ser el centro de atención. La verdad es que quiere hacer algo en familia, de día y juegos con sus compañeros. Así que ya vamos a organizarle un buen cumpleaños, pero no quiere fiesta”, adelantó por el cumpleaños.

Indiana Cubero y Fabián Cubero.jpg

Mica Viciconte disparó filosa contra Nicole Neumann por la denuncia de Indiana Cubero

Una vez más Mica Viciconte disparó picante contra Nicole Neumann, en medio del conflicto legal que la modelo afronta tras el planteo de su hija mayor, Indiana Cubero, que actualmente vive junto a su padre y la ex Combate.

Entrevistada por Socios del espectáculo (El Trece), la marplatense habló de su relación con las tres hijas de Neumann y aseguró que "todas las familias ensambladas pasan por un montón de momentos. Siempre digo que si no hay amor, no se puede formar una familia ensamblada. Si hay amor y trabajo en equipo, todo fluye”.

Mica Viciconte contra Nicole Neumann - Los chicos no son el problema - captura Socios del espectáculo.jpg

Claro que también se encargó de hacer saber que su relación con las tres chicas es excelente, así como destacó el amor que le demuestran al pequeño Luca.

En tanto, en referencia a las recientes declaraciones de Nicole Neumann sobre una posible tregua, Viciconte coincidió con la ex de Cubero: “Yo deseo lo mismo que Nicole. Deseo paz y tranquilidad. Ojalá que la justicia accione, escuche y haga las cosas como tiene que hacer y las cosas van a ser fáciles de resolver”.

Pero fue allí cuando Mica apuntó contra Nicole y la Justicia argentina. “Tenemos una justicia muy lenta en general. Y a veces se prioriza a la madre sin saber el caso puntual. Y después pedimos igualdad. Es muy amplio. Pero si la justicia acciona, esto se resuelve. Se necesita la justicia porque no está resuelto”, concluyó picante.