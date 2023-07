Mica Viciconte apuntó contra Nicole Neumann por su conflicto con Indiana Cubero

"Sabemos que estamos en un país donde hay corrupción. No lo sé...", sumó. En ese punto hizo implícita alusión a la multa que le aplicaron a ella, Fabián Cubero y la abogada por referirse a la causa: "Me llama la atención la lentitud para algunas cosas puntuales y para otras no".

"Cualquier chico de cierta edad no es influenciable. No estoy hablando de este caso puntual", remarcó Mica Viciconte para rechazar que Fabián Cubero haya manipulado a Indiana y logre que denuncie a Nicole Neumann.

"Yo lo único que quiero es paz. Solo paz", señaló. "Si la Justicia acciona creo que se puede lograr la paz", cerró Mica Viciconte tras asistir a los premios Martín Fierro 2023 junto a Poroto y la propia Indiana Cubero.

mica viciconte nicole.jpg

Nicole Neumann rompió el silencio tras la denuncia de Indiana por violencia: "Solo quieren..."

Hace unos días, Marcela Tauro dio a conocer en Intrusos (América TV) que Indiana Cubero denunció a su mamá, Nicole Neumann, por violencia familiar.

Después de los dichos de la periodista, Lidia Rosenstein, abogada de Fabián Cubero, habló en A la Barbarossa, y aseguró que hay un audio, en el cual quedó registrada una discusión entre Indiana y Nicole.

“Indiana estaba viviendo algo terrible y le pidió a su papá si podía ir a vivir con él. Él le decía que estaba con su mamá y era lo que correspondía, así es el convenio. La niña muy hábilmente grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato del que era objeto”, reveló Rosenstein en el ciclo de Telefe.

El 28 de junio, en Gossip, el programa de Pilar Smith en Net Tv, Anamá Ferreira deslizó una teoría, que explicaría por qué trascendió la denuncia de Indiana contra Nicole Neumann.

"Yo conozco a Nicole, la defiendo porque he convivido con ella mucho tiempo, Indiana ha estudiado conmigo, Nicole la ha acompañado, me ha llamado. Es muy buena madre. ¿Qué madre no tuvo problemas con hijos adolescentes?", comenzó diciendo la brasileña.

"Nicole piensa que como ella se va a casar y está muy feliz con el casamiento, del otro lado están haciendo eso para embarrarla. Es un problema adolescente, que eso tiene que solucionarlo el padre, tiene que agarrarla y charlar, no poner una abogada que vaya a hablar de esta manera en televisión", añadió.

Finalmente, Anamá leyó un mensaje contundente que le envió la ex jurado de Los 8 escalones."Solo quieren destruirme", le dijo la rubia a la integrante de Gossip.