DIRECTA Y SIN VUELTAS

Mica Viciconte disparó filosa contra Nicole Neumann por la denuncia de Indiana Cubero

La ex Combate, Mica Viciconte, se quejó del accionar de la Justicia en el enfrentamiento entre Indiana y Nicole Neumann, y no dudó en deslizar una chicana contra la ex de su actual pareja.

16 ago 2023, 14:39