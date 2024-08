La mamá de Loan sabe lo que pasó con su hijo: "Se lo..."

“Nos quiso convencer, pero no. Lo del accidente es falso, mi marido también me dijo que es falso porque él debería haber visto si lo atropellaron. Yo ya estaba en la búsqueda de mi hijo cuando me contó que lo quisieron convencer”, relató la madre, visiblemente afectada. La declaración deja en evidencia que hay quienes están interesados en cerrar el caso bajo circunstancias sospechosas, pero ella se mantiene firme en su convicción de que Loan no murió en un accidente, sino que fue llevado por alguien.