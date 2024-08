La noticia más triste de José, el papá de Loan: "Siempre me..."

El padre del menor, en un conmovedor testimonio, ha dejado entrever la posible conexión de la desaparición de su hijo con una disputa familiar por tierras. "No lo sabía, recién ahora me estoy enterando. Siempre me dejaban de lado y hablaban detrás de mí, pero no sospechaba nada", confesó, visiblemente afectado. En sus declaraciones, el hombre no pudo contener su indignación ante la posibilidad de que su hijo haya sido víctima de un conflicto que, según él, debería haberse dirigido hacia los adultos involucrados. "Si es por el interés de tierras, ¿por qué no se la agarran conmigo y no me dicen a mí? Si ellos tienen algo, ¿para qué agarrarse así con la criatura? Eso queda mal, eso no se hace. Tienen que ir con un grande", expresó.