La peor pesadilla de Dalma Maradona en Nápoles y una insólita medida en su contra

En tanto, la actriz apuntó contra el presidente del club. “A ver si te enterás, viejo verde, de que el estadio tiene mi apellido y vos me prohibiste entrar, solo porque no quiero que te llenes los bolsillos a costa de mi papá y aprovechándote de la gente y de su amor por él”, sentenció.

Y continuó: “Campeones y todo, la gente te detesta. ¿Viste que hay cosas que la plata no puede comprar? No sabés qué lindo fue ir por Napoli abrazándome con todos los que aman a mi papá y te put*** a vos”.

A finales de 2021, Dalma Maradona hizo pública la polémica que se ocultó detrás de sus comentarios hacia Aurelio De Laurentiis. La hija del Diez viajó a Nápoles, junto a otras ciudades del país europeo, para filmar un documental sobre Maradona, bajo el título de La hija de Dios. Pero la joven relató que, tras varios intentos de ingresar al estadio en el que jugó su padre, no tuvo éxito.

“Le escribí [a De Laurentiis] con respeto, le conté mi proyecto, y lo leyó pero no me respondió”, sentenció en aquel momento a La Gazzetta dello Sport. Y siguió: “También le pedí que intercediera en el caso de Lorenzo Insigne, que sé que quiere participar en la producción, porque mi padre significó mucho para él y hasta lo tiene tatuado en el cuerpo. Pero él también nos hizo saber que no puede estar sin la autorización del club y el Napoli se lo negó”.

“Nápoles fue la última parada de mi viaje. A través de la productora local The Bronx, pedimos las autorizaciones necesarias para rodar en el estadio, pero Napoli nos dijo que no. No podía creerlo, así que pedí intentarlo de nuevo, pero nada, nos dijeron que no con un mail de muy pocas palabras y sin explicar los motivos”, contó, en diálogo con el medio mencionado.

Y agregó: “No sé qué pasa y no poder entrar a un lugar que lleva mi apellido me parece una locura”.