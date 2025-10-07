En vivo Radio La Red
Leche dorada: cómo preparar la potente bebida ayurvédica para la salud y el descanso nocturno

La leche dorada es una bebida ayurvédica que combina leche, cúrcuma y especias, ideal para estimular la digestión, eliminar toxinas y relajar cuerpo.

La leche dorada, también conocida como golden milk, es una bebida tradicional ayurvédica que combina leche, cúrcuma y especias, ofreciendo un sabor cálido y reconfortante.

Esta bebida no solo es deliciosa, sino que también aporta importantes beneficios para la salud: ayuda a estimular la digestión, eliminar toxinas, aliviar dolores y calmar el sistema nervioso. Es ideal para quienes tienen digestión lenta, sienten ansiedad por los dulces o dificultades para conciliar el sueño.

Qué se necesita para preparar la leche dorada

  • 1 taza de leche (animal o vegetal)

  • ½ cucharadita de cúrcuma en polvo

  • 1 pizca de pimienta negra (esencial para activar la curcumina)

  • 1 cucharadita de ghee o aceite de coco

  • Miel (agregar solo cuando la bebida esté tibia)

Opcionales:

  • ½ cucharadita de jengibre fresco o seco (el fresco es más suave; el seco puede aumentar Pitta)

  • ¼ cucharadita de canela en polvo

  • 1 cardamomo machacado o una pizca de polvo

  • 1 clavo de olor

Cómo preparar la leche dorada

  • Calentar la leche a fuego bajo hasta que esté tibia, evitando que hierva.

  • Añadir la cúrcuma, la pimienta negra y las especias opcionales, mezclando bien.

  • Mantener la preparación a fuego bajo durante 5-10 minutos, removiendo de vez en cuando y asegurándose de que no hierva, para que la cúrcuma conserve sus propiedades.

  • Colar si utilizaste especias enteras.

  • Esperar a que la bebida se entibie un poco más antes de añadir la miel.

  • Servir y disfrutar.

