Leche dorada: cómo preparar la potente bebida ayurvédica para la salud y el descanso nocturno

La leche dorada, también conocida como golden milk, es una bebida tradicional ayurvédica que combina leche, cúrcuma y especias, ofreciendo un sabor cálido y reconfortante.
Esta bebida no solo es deliciosa, sino que también aporta importantes beneficios para la salud: ayuda a estimular la digestión, eliminar toxinas, aliviar dolores y calmar el sistema nervioso. Es ideal para quienes tienen digestión lenta, sienten ansiedad por los dulces o dificultades para conciliar el sueño.
1 taza de leche (animal o vegetal)
½ cucharadita de cúrcuma en polvo
1 pizca de pimienta negra (esencial para activar la curcumina)
1 cucharadita de ghee o aceite de coco
Miel (agregar solo cuando la bebida esté tibia)
Opcionales:
½ cucharadita de jengibre fresco o seco (el fresco es más suave; el seco puede aumentar Pitta)
¼ cucharadita de canela en polvo
1 cardamomo machacado o una pizca de polvo
1 clavo de olor
Calentar la leche a fuego bajo hasta que esté tibia, evitando que hierva.
Añadir la cúrcuma, la pimienta negra y las especias opcionales, mezclando bien.
Mantener la preparación a fuego bajo durante 5-10 minutos, removiendo de vez en cuando y asegurándose de que no hierva, para que la cúrcuma conserve sus propiedades.
Colar si utilizaste especias enteras.
Esperar a que la bebida se entibie un poco más antes de añadir la miel.
Servir y disfrutar.