El sugestivo posteo de Priscila Crivocapich que desató un rumor inesperado con Roberto García Moritán

IG Priscila Crivocapich - rumores casamiento

El atelier en cuestión no es otro que el de Joti Harriague, quien justamente también aparece en la postal junto a la diseñadora Anita Korman y la consultora de imagen Millie Bressie.

Vale señalar que si bien este atelier diseña todo tipo de ropa, hace una par de semanas revolucionó las redes con su flamante colección Young Bride, que se traduce como novia joven, y que tuvo como protagonistas nada menos que a los hijos de dos figuras consagradas del mundo del espectáculo: Juanita Tinelli y Benicio Gravier, uno de los hijos de Valeria Mazza.

Pero volviendo a Crivocapich y García Moritán, lo cierto es que desde que oficializaron su relación se los pudo ver incluso públicamente junto a Anita, la hija que el empresario tuvo con Pampita, lo que indica que el vínculo va en serio desde el minuto uno del romance.

Así las cosas, de confirmarse que el vestido que Priscila se fue a probar al atelier de la moderna diseñadora es uno de novia, todo indicaría que ya hay planes de boda. De hecho, durante la cena solidaria de Margarita Barrientos en agosto pasado, fue la mismísima Pampita quien deslizó que hasta ya había habido presentación oficial de parejas. Es decir, ella conoció a Crivocapich y García Moritán conoció a Martín Pepa, el actual novio de la modelo.

roberto garcia moritan y priscila.jpg

Quién es Priscila Crivocapich, la nueva novia de Roberto García Moritán

Priscila Crivocapich es una modelo, periodista deportiva y conductora argentina nacida en Neuquén el 1 de mayo de 1983. Comenzó su carrera como modelo a los 18 años y ha trabajado en pasarelas de Buenos Aires, Milán, Roma y Nueva York, además de protagonizar campañas publicitarias para importantes marcas.

Actualmente se dedica principalmente a su carrera como periodista deportiva y conductora en Telefe, mientras sigue vinculada a la agencia de modelos Multitalent.

Priscila Crivocapich

En cuanto a su vida personal, Priscila Crivocapich es la nueva novia de Roberto García Moritán, empresario y ex esposo de Carolina Pampita Ardohain. Aunque ambos no han confirmado oficialmente la relación hasta el mes de junio pasado, semanas antes ya se los había visto en público juntos, y había sido presentada en el círculo íntimo del empresario.

En tanto, tras varias salidas públicas la pareja blanqueó su relación y desde entonces se muestran muy enamorados y felices.

Crivocapich tiene 42 años y ha tenido varias relaciones anteriores con figuras públicas como el basquetbolista Selem Safar, el ilusionista Criss Angel y el periodista El Rifle Varela. Además, ha declarado que busca relaciones serias y valora la admiración y la empatía en una pareja. También mencionó haber congelado óvulos con el deseo de ser madre en el futuro.