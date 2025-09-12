A24.com

El sugestivo posteo de Priscila Crivocapich que desató un rumor inesperado con Roberto García Moritán

Priscila Crivocapich compartió una misteriosa postal en sus redes sociales que daría a entender que su noviazgo con Roberto García Moritán va rumbo al altar. Mirá.

12 sept 2025, 11:02
Si bien Priscila Crivocapich trabaja como modelo desde años así como también se desempeña actualmente como periodista deportiva en la pantalla de Telefe, lo cierto es que su nombre ganó popularidad desde el momento que comenzó su romance con Roberto García Moritán, el exmarido de Carolina Pampita Ardohain, que oficializaron en junio de este año.

Desde ese momento, el empresario gastronómico y la morocha comenzaron a mostrarse juntos y felices en diferentes eventos del mundo de la farándula, dando por sentado que la relación va en serio.

Pero lo que nadie hubiera imaginado es que a tan sólo unos meses de romance Priscila y Moritán ya tuviesen planes de casamiento, versión que se desató fuertemente en las redes sociales tras un sugestivo posteo de ella.

Lo cierto es que en las últimas horas Crivocapich subió una historia virtual en su cuenta de Instagram en la que se la ve probándose un misterioso vestido en un atelier de la zona de Recoleta. Y decimos misterioso porque el modelo cubrió justamente el vestido con un garabato en color blanco, mientras que sobre la imagen puede leerse la frase: "En proceso", junto a un emoji de corazón flechado y otro de un fueguito.

El atelier en cuestión no es otro que el de Joti Harriague, quien justamente también aparece en la postal junto a la diseñadora Anita Korman y la consultora de imagen Millie Bressie.

Vale señalar que si bien este atelier diseña todo tipo de ropa, hace una par de semanas revolucionó las redes con su flamante colección Young Bride, que se traduce como novia joven, y que tuvo como protagonistas nada menos que a los hijos de dos figuras consagradas del mundo del espectáculo: Juanita Tinelli y Benicio Gravier, uno de los hijos de Valeria Mazza.

Pero volviendo a Crivocapich y García Moritán, lo cierto es que desde que oficializaron su relación se los pudo ver incluso públicamente junto a Anita, la hija que el empresario tuvo con Pampita, lo que indica que el vínculo va en serio desde el minuto uno del romance.

Así las cosas, de confirmarse que el vestido que Priscila se fue a probar al atelier de la moderna diseñadora es uno de novia, todo indicaría que ya hay planes de boda. De hecho, durante la cena solidaria de Margarita Barrientos en agosto pasado, fue la mismísima Pampita quien deslizó que hasta ya había habido presentación oficial de parejas. Es decir, ella conoció a Crivocapich y García Moritán conoció a Martín Pepa, el actual novio de la modelo.

Quién es Priscila Crivocapich, la nueva novia de Roberto García Moritán

Priscila Crivocapich es una modelo, periodista deportiva y conductora argentina nacida en Neuquén el 1 de mayo de 1983. Comenzó su carrera como modelo a los 18 años y ha trabajado en pasarelas de Buenos Aires, Milán, Roma y Nueva York, además de protagonizar campañas publicitarias para importantes marcas.

Actualmente se dedica principalmente a su carrera como periodista deportiva y conductora en Telefe, mientras sigue vinculada a la agencia de modelos Multitalent.

En cuanto a su vida personal, Priscila Crivocapich es la nueva novia de Roberto García Moritán, empresario y ex esposo de Carolina Pampita Ardohain. Aunque ambos no han confirmado oficialmente la relación hasta el mes de junio pasado, semanas antes ya se los había visto en público juntos, y había sido presentada en el círculo íntimo del empresario.

En tanto, tras varias salidas públicas la pareja blanqueó su relación y desde entonces se muestran muy enamorados y felices.

Crivocapich tiene 42 años y ha tenido varias relaciones anteriores con figuras públicas como el basquetbolista Selem Safar, el ilusionista Criss Angel y el periodista El Rifle Varela. Además, ha declarado que busca relaciones serias y valora la admiración y la empatía en una pareja. También mencionó haber congelado óvulos con el deseo de ser madre en el futuro.

     

 

