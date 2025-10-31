En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Aumentos
Servicios
Bolsillo

Alquiler, transporte y más: todos los aumentos que llegan en noviembre

Servicios y tarifas vuelven a aumentar en el anteúltimo mes del año. Siempre son una base sobre la que se monta la inflación mensual. Hasta septiembre, último mes informado por el INDEC, la inflación del año es del 22%.

Se termina el año

Se termina el año, pero hay tiempo para nuevos aumentos que impactan en el bolsillo. (foto: A24.com)

Se termina el año, quedan apenas dos meses. Sin embargo, es tiempo suficiente para nuevos aumentos. Por lo menos, así llega noviembre, el anteúltimo mes de 2025. Son varios los rubros que irán dejando una base sobre la que calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Leé también Canasta Básica: cuánto necesitó una familia para no ser pobre en agosto 2025, según el INDEC
Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en agosto 2025,. 

El último dato conocido es septiembre. Con el 2,1%, el acumulado de los 9 primeros meses del año llegó al 22%. El 14 de noviembre se conocerá la correspondiente a octubre. Los analistas y consultores la estiman en un nuevo 2 ó 2,1% por lo que los 10 primeros meses del año llegarían al 26,6% de inflación.

Por eso, conviene ir preparando la billetera para los aumentos que se vienen en noviembre.

  • Celulares: 3%
  • Luz y gas: 2,1%
  • Transporte PBA: 4,1%
  • Transporte CABA: 4,1%
  • Subte: el viaje se va a $1.157
  • Alquileres: 38%
  • Prepagas: entre el 2,1 y el 2,9%
inflacion año 2025

Con estos datos, se prevé que noviembre pueda tener un resultado final algo menor al de octubre, para llegar a diciembre, que, por las fiestas y vacaciones, tienen un aumento en el nivel general de precios.

Los aumentos de noviembre

Seguramente, el rubro en el que más se sentirá el aumento es el de alquileres. Pero eso obedece a que se vencen contratos vigentes de los últimos años y acumulan la inflación pasada. De todas maneras, el porcentaje de aumento, a la hora de renovar o pagar el nuevo mes, es menor de lo que ocurría en el pasado. Es del 38% pero notablemente menor que si se lo compara con la inflación de todo 2024.

Embed

En otra de las áreas que se notará más el aumento es en el transporte público de pasajeros. Desde hace meses, la Ciudad de Buenos Aires se hace cargo de las líneas de colectivos que inician y cierran su recorrido sin salir de la capital del país. El resto de las líneas que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mueven con otra base tarifaria. Pero hay un entendimiento entre la Ciudad y el Ministerio de Transporte de la Nación. Desde noviembre, el aumento será igual en ambas jurisdicciones será del 4,1% más. Es por eso que es muy importante tener las tarjetas de SUBE a su nombre registrado, de lo contrario, la tarifa se duplica.

También subirán las prepagas, en un orden del 2,1 a 2,9%. Por estos aumentos, la canasta que mide el INDEC para dar el valor mensual del IPC, puede diferir con lo que cada persona siente en su salario. No es lo mismo el que, por ejemplo, paga un colegio privado que aquellos que van a escuelas públicas. Solo en el rubro educación, cada mes, se puede notar una diferencia importante con relación al promedio que arroja el INDEC.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Aumentos Servicios Agua Luz Nafta colectivos Subte alquiler Celular
Notas relacionadas
El INDEC difunde hoy el dato de pobreza e indigencia del primer semestre de 2025
INDEC: la pobreza bajó a 31,6% en el primer semestre de 2025
El INDEC dará la inflación de septiembre de 2025: a cuánto podría llegar el índice
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar