Baby Etchecopar desmintió su muerte tras un susto en vivo en su programa de radio
Baby Etchecopar salió a desmentir su muerte luego de un momento de preocupación que ocurrió mientras estaba al aire en su ciclo radial.
5 nov 2025, 17:22
El reconocido conductor Baby Etchecopar vivió un momento de tensión durante la emisión de su programa en Radio Rivadavia, el martes 4 de noviembre. Mientras realizaba su ciclo habitual, comenzó a sentirse mal, aunque decidió continuar al aire sin abandonar su lugar de trabajo. Con el correr de los minutos, su estado se complicó y sus compañeros, preocupados, intentaron asistirlo sin éxito. Finalmente, un policía ingresó al estudio con un tensiómetro y comprobó que el periodista tenía la presión alta.
A pesar de que Baby trató de tomarse la situación con humor, el episodio generó gran preocupación entre los presentes. La inquietud se amplificó cuando en redes sociales comenzó a circular una versión falsa que aseguraba que el periodista había fallecido.
No era la primera vez que Etchecopar era víctima de una fake news de este tipo, aunque en esta oportunidad la desinformación lo indignó particularmente. En su programa de A24 decidió aclarar los rumores y dar su versión de los hechos: "Hoy en la radio me tomaron la presión y me había subido a 15.8. Después colgaron que me había muerto".
El conductor, visiblemente molesto, apuntó contra quienes difunden este tipo de mentiras y lanzó un mensaje directo a los usuarios que suelen generar este tipo de contenidos: "Les digo una cosa a los 'trolls', cuando juegan con estas cosas, puede haber una familia o hijos que se asustan. Internet es un arma que tienen ustedes encima de la mesa de noche... La verdad es que no me morí. Lo que vieron está hecho con inteligencia artificial".
Con su habitual tono crítico, Baby Etchecopar buscó poner fin a los rumores y, al mismo tiempo, reflexionar sobre el uso irresponsable de las redes sociales y el impacto que pueden tener las noticias falsas en la vida real.
¿Se pudrió todo entre Alfa y Baby Etchecopar? La foto que desató la guerra
Lo que comenzó como una simple coincidencia entre figuras del espectáculo terminó derivando en un fuerte cruce mediático. Walter “Alfa” Santiago y Baby Etchecopar protagonizaron una inesperada pelea tras coincidir en una exposición de autos, y el conflicto rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Según trascendió, ambos se encontraron durante el evento y mantuvieron una charla cordial. Fiel a su costumbre, Alfa aprovechó el momento para registrar el encuentro: se tomaron una foto juntos y grabó un breve video que luego publicó en sus redes, sin imaginar que esa publicación desataría una ola de repercusiones.
Horas después, Baby Etchecopar reaccionó a esa imagen y decidió marcar distancia de manera tajante. “Quiero aclarar que este fantasma me persiguió toda la tarde por la expo hasta que mi mujer me dijo ‘sacate la foto, así se va’. Y no lo logré, ya que este tipo es una mosca y cayó después nuevamente. Es insoportable y figureti, no soy tu amigo”, escribió el conductor en sus redes. El comentario, con su habitual tono filoso, se replicó de inmediato en distintos portales y encendió la polémica.
Fiel a su estilo provocador, Alfa no dejó pasar el comentario y salió al cruce con un mensaje cargado de ironía y reproches. “Quiero aclarar que Silvina Cupeiro, a quien conozco hace años, en ningún momento dijo eso. ¿Por qué te duele tanto aceptar, Baby? ¿Quién te contactó? Contacto con Oscar Posedente, cuando aquí te echaron de Radio 10”, lanzó el ex Gran Hermano, para luego sumar una seguidilla de frases que dejaron en evidencia el enojo: “¿Quién te hizo la primera nota con vos cuando saliste del hospital? ¿Con quién pasabas tardes enteras en Pepino? ¿Será que estás gaga y no tenés memoria? Te quiero, enano”.
El cruce tomó por sorpresa al público, ya que no existía un antecedente de enfrentamientos entre ambos. En sus dichos, Alfa incluso recordó que mantenía buena relación con Etchecopar desde hace años, lo que hace aún más llamativo el conflicto. Sin embargo, las declaraciones dejaron claro que el vínculo quedó completamente roto y que la disputa, lejos de apagarse, sigue sumando capítulos en las redes.