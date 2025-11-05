Baby Etchecopar desmintió su muerte tras un susto en vivo en su programa de radio

Con su habitual tono crítico, Baby Etchecopar buscó poner fin a los rumores y, al mismo tiempo, reflexionar sobre el uso irresponsable de las redes sociales y el impacto que pueden tener las noticias falsas en la vida real.

Embed

¿Se pudrió todo entre Alfa y Baby Etchecopar? La foto que desató la guerra

Lo que comenzó como una simple coincidencia entre figuras del espectáculo terminó derivando en un fuerte cruce mediático. Walter “Alfa” Santiago y Baby Etchecopar protagonizaron una inesperada pelea tras coincidir en una exposición de autos, y el conflicto rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Según trascendió, ambos se encontraron durante el evento y mantuvieron una charla cordial. Fiel a su costumbre, Alfa aprovechó el momento para registrar el encuentro: se tomaron una foto juntos y grabó un breve video que luego publicó en sus redes, sin imaginar que esa publicación desataría una ola de repercusiones.

Horas después, Baby Etchecopar reaccionó a esa imagen y decidió marcar distancia de manera tajante. “Quiero aclarar que este fantasma me persiguió toda la tarde por la expo hasta que mi mujer me dijo ‘sacate la foto, así se va’. Y no lo logré, ya que este tipo es una mosca y cayó después nuevamente. Es insoportable y figureti, no soy tu amigo”, escribió el conductor en sus redes. El comentario, con su habitual tono filoso, se replicó de inmediato en distintos portales y encendió la polémica.

Fiel a su estilo provocador, Alfa no dejó pasar el comentario y salió al cruce con un mensaje cargado de ironía y reproches. “Quiero aclarar que Silvina Cupeiro, a quien conozco hace años, en ningún momento dijo eso. ¿Por qué te duele tanto aceptar, Baby? ¿Quién te contactó? Contacto con Oscar Posedente, cuando aquí te echaron de Radio 10”, lanzó el ex Gran Hermano, para luego sumar una seguidilla de frases que dejaron en evidencia el enojo: “¿Quién te hizo la primera nota con vos cuando saliste del hospital? ¿Con quién pasabas tardes enteras en Pepino? ¿Será que estás gaga y no tenés memoria? Te quiero, enano”.

El cruce tomó por sorpresa al público, ya que no existía un antecedente de enfrentamientos entre ambos. En sus dichos, Alfa incluso recordó que mantenía buena relación con Etchecopar desde hace años, lo que hace aún más llamativo el conflicto. Sin embargo, las declaraciones dejaron claro que el vínculo quedó completamente roto y que la disputa, lejos de apagarse, sigue sumando capítulos en las redes.