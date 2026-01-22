Llega a los cines "¡Ayuda!", la nueva película de Sam Raimi con Rachel McAdams y Dylan O'Brien. (Foto: Gentileza Disney)
El próximo jueves 29 de enero llega a loscines ¡Ayuda!, un nuevo thriller psicológico y de humor negro dirigido por Sam Raimi, el reconocido realizador detrás de la icónica franquicia de terror The evil dead, la trilogía de películas Spider-Man y la película de Marvel Studios Doctor Strange en el multiverso de la locura.
En un contenido especial, los protagonistas de la película, Rachel McAdams y Dylan O’Brien, revelan detalles de la historia y la visión del director.
Conocido por sus singulares técnicas de cámara, y el humor y la ironía que supo inyectar al género de terror, Raimi regresa a la pantalla grande con una nueva historia tan divertida como intrigante.
De qué trata la película "Ayuda"
¡Ayuda! se centra en Linda Liddle (Rachel McAdams) y Bradley Preston (Dylan O’Brien), dos colegas de una consultora en la que ella se desempeña en el área de Estrategia y Planeamiento y él es el nuevo jefe. Linda es candidata a un esperado ascenso prometido por su difunto jefe, pero cuando Bradley toma las riendas de la compañía, ese ascenso queda en el olvido. “Linda está bastante molesta”, resume la actriz Rachel McAdams en el nuevo contenido especial.
Sin embargo, una desgracia con suerte cambia drásticamente el curso de los acontecimientos. Tras un accidente aéreo, Linda y Bradley son los únicos sobrevivientes y quedan varados en una isla desierta. “Se produce una especie de cambio de roles”, comenta Dylan O’Brien.
“Ya no estamos en la oficina”, dice McAdams en el tráiler. El nuevo escenario provoca un drástico cambio en la relación de poder entre ambos y Linda, con sus extraordinarias habilidades de supervivencia, se vuelve esencial para que puedan salir de esa catastrófica situación con vida. “De repente, están en un lugar donde todas sus habilidades valen algo. Es el paraíso para ella. Es un infierno para Bradley”, señala McAdams en el video.
Poco a poco, el naufragio se convierte en una batalla inquietante de voluntades e ingenio para salir con vida de la isla, que lleva el sello inconfundible de las historias de Sam Raimi.
“Nadie lo hace como Sam Raimi”, asegura el actor Dylan O’Brien en el video, en referencia a la visión innovadora y desafiante de géneros por la que es reconocido el realizador. Y sus palabras hacen eco en el resto del elenco. “La película tiene todas las grandes cualidades de Sam. En particular, el humor negro”, agrega McAdams.
Rachel McAdams y Dylan O’Brien revelan detalles de la historia