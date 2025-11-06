Se supo la firme frase con la que Enzo Fernández le habría pedido a Valentina Cervantes que renuncie a MasterChef
Valentina Cervantes, que recientemente vivió un caliente cruce con Wanda Nara en MasterChef Celebrity, deja su lugar para regresar a Inglaterra. Enterate qué le dijo Enzo Fernández.
En las últimas horas, se conoció que Valentina Cervantes presentó su renuncia a MasterChef Celebrity (Telefe), donde se convirtió en una de las participantes preferidas del reality de cocina.
Así lo informó este miércoles Ángel De Brito en LAM (América TV), quien además expuso la frase de Enzo Fernández que la llevó a ponerle un punto final a su presencia en el programa que conduce Wanda Nara.
“Renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso”, señaló el periodista en referencia al jugador, con el que la modelo tiene dos hijos: Olivia y Benjamín.
Valentina Cervantes regresaría a Inglaterra la próxima semana, dejando su lugar vacante para algún reemplazo o para reducir la duración del reality, según lo que decida la producción. La despedida recién se verá en algunas semanas, ya que tienen varios programas grabados.
Qué pasó entre Wanda Nara y Valentina Cervantes
Esta semana, Wanda Nara y Valentina Cervantes vivieron un picante momento al aire de MasterChef Celebrity (Telefe). Todo comenzó luego de que la conductora aclarara públicamente que no había tenido nada con Enzo Fernández, el futbolista al que le habría enviado un mensaje provocativo después de ganar el Mundial Qatar 2022.
La influencer sonrió y comentó que estaba todo bien y que “sabía que era un invento”, aunque las versiones indican que fue ella misma quien vio el texto.
Lo cierto es que la polémica escaló al comentárselo a las mujeres de los jugadores de la Selección, quienes eligieron llamar “Tatiana” a la empresaria. Se trata del mismo nombre con el que ella se refiere a la China Suárez, a quien acusó de haber arruinado su familia.
La verdad podría salir a la luz una vez finalizada la participación de Valentina en el ciclo, pese a que en varias notas aclaró que “jamás le consultó a Enzo por estas versiones”.