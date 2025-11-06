Se supo la firme frase con la que Enzo Fernández le habría pedido a Valentina Cervantes que renuncie a MasterChef

Embed

Qué pasó entre Wanda Nara y Valentina Cervantes

Esta semana, Wanda Nara y Valentina Cervantes vivieron un picante momento al aire de MasterChef Celebrity (Telefe). Todo comenzó luego de que la conductora aclarara públicamente que no había tenido nada con Enzo Fernández, el futbolista al que le habría enviado un mensaje provocativo después de ganar el Mundial Qatar 2022.

La influencer sonrió y comentó que estaba todo bien y que “sabía que era un invento”, aunque las versiones indican que fue ella misma quien vio el texto.

Lo cierto es que la polémica escaló al comentárselo a las mujeres de los jugadores de la Selección, quienes eligieron llamar “Tatiana” a la empresaria. Se trata del mismo nombre con el que ella se refiere a la China Suárez, a quien acusó de haber arruinado su familia.

La verdad podría salir a la luz una vez finalizada la participación de Valentina en el ciclo, pese a que en varias notas aclaró que “jamás le consultó a Enzo por estas versiones”.