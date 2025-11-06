Qué dijo Valentina Cervantes sobre su presunta salida de MasterChef Celebrity: su palabra

Luego contó cómo manejan la comunicación y sostienen la cotidianeidad a la distancia: “Hablamos todos los días. Cuando me levanto, me voy a dormir, hablamos con los nenes, así que estamos siempre comunicados”. Consultada sobre los celos, Valentina señaló de manera directa: “Nunca fue un tema de superación porque no soy celosa en general. Nunca lo fui”.

Cervantes hizo hincapié en la armonía que supieron construir y se refirió por último sobre un eventual reencuentro con el futbolista, sea en Londres o en Buenos Aires: "Vamos a ver si está la posibilidad, sí”. De esta manera, la participante de MasterChef Celebrity dejó bien en claro que la base de su relación es la confianza y la seguridad.

Cuál fue la frase con la que Enzo Fernández le habría pedido a Valentina Cervantes que renuncie a MasterChef

El miércoles por la noche, se conoció que Valentina Cervantes presentó su renuncia a MasterChef Celebrity (Telefe), donde se convirtió en una de las participantes preferidas del reality de cocina.

Así lo dio a conocer Ángel De Brito en LAM (América TV), quien además expuso la frase de Enzo Fernández que la llevó a ponerle un punto final a su presencia en el programa que conduce Wanda Nara.

“Renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso”, indicó el periodista en referencia al jugador, con el que la modelo tiene dos hijos: Olivia y Benjamín.

Valentina Cervantes regresaría a Inglaterra la próxima semana, dejando su lugar vacante para algún reemplazo o para reducir la duración del reality, según lo que decida la producción. La despedida recién se verá en algunas semanas, ya que tienen varios programas grabados.