Yanina Latorre apuntó letal contra Charlotte Caniggia y destrozó a Mariana Nannis: "Tu vieja es una..."

Tras las picantes declaraciones de Charlotte Caniggia hablando de la rivalidad entre Yanina Latorre y su madre, Mariana Nannis, la conductora de SQP les respondió a las dos. Mirá.

26 ago 2025, 11:33
Este lunes, Yanina Latorre le dedicó unos minutos de su programa Sálvese Quien Pueda en la pantalla de América TV a Charlotte Caniggia y su madre, Mariana Nannis, a quienes les respondió tras los dichos de la melliza asegurando que la conductora siempre odió y envidió a su madre.

Lo cierto es que la hermana melliza de Alex Caniggia aseguró en una entrevista televisiva en Puro Show (El Trece) que Latorre nunca soportó a Nannis porque su madre había salido en la tapa de una revista que, según Charlotte, le habían prometido a Yanina.

Así las cosas, por la noche Yanina Latorre atendió a madre e hija desde su ciclo televisivo, y no se anduvo con eufemismos. En primer lugar dejó en claro que la melliza le cae muy bien a pesar de sus dichos. Pero a partir de allí disparó picantísima contra Nannis. "Tu vieja es una hueca", aseguró de movida.

Sobre la supuesta anécdota que había contado Charlotte, Yanina explicó que jamás le interesó salir en las portadas de las revistas y señaló que aquella época a la que la melliza hizo referencia, por entonces sólo era la esposa rubia de Belgrano de Diego Latorre. Fue allí que dejó en claro: "Nunca pedí ni negocié una tapa, no lo hago hoy".

Ya refiriéndose directamente a la ex de Claudio Paul Caniggia, Yanina Latorre fue contundente al responderle a su hija: "Lo único que tiene para mostrar tu mamá son fotos de ropa vieja y cosas caras que le quedaron. Yo soy mucho más que una cuenta de banco o una cartera de marca".

Asimismo, continuó verborrágica: "Tu mamá es camarera en Marbella, que no está mal. Lo niega, se esconde y está ofendida conmigo por eso. Cuando Diego y Claudio jugaban, Mariana se bañaba en agua mineral y se reía de los pobres. Si Caniggia jugaba en Boca, ella festejaba los goles de River. Era una gran provocadora".

Por último, la conductora de América TV comparó su recorrido profesional con la vida que actualmente lleva Nannis. "¿Qué envidio de tu mamá? ¿Que se casó con un tipo que tenía plata? Me encanta mi vida, mi trayectoria y no necesito una tapa de revista para ser alguien", aseguró firme. Y concluyó: "Mariana nos dejó a las mujeres de los futbolistas como si fuéramos estúpidas y huecas a las que solo les importa la plata".

Yanina Latorre, Charlotte Caniggia, Mariana NAnnis - captura SQP

Qué le dijo Javier Milei a Yanina Latorre sobre su actual relación con Fátima Florez

Este lunes, en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre reveló que mantuvo una charla directa con el presidente Javier Milei luego de que comenzaran a circular rumores sobre una posible reconciliación con la humorista Fátima Florez.

La conductora decidió contactarlo personalmente para despejar las especulaciones: “‘Cómo estás’, le dije. 12.04, me escribe en mayúscula: ‘FABULOSO’”, relató Latorre al aire.

Luego, fue al punto: “‘Escuchá, ¿volviste con Fátima?’, le pregunté. Aclaro que lo conozco, porque él fue panelista, laburó en todos lados, era un tipo muy mediático”.

La respuesta del mandatario fue contundente: “Rotundo: ‘no, se me hace imposible tener una relación razonable’”, compartió Yanina, agregando que le pareció una respuesta sensata. Milei cerró la charla asegurando: “Tenemos una excelente relación de amistad”.

Con esto, quedan descartadas las versiones de un reencuentro sentimental, aunque mantienen un vínculo cordial y amistoso.

yanina latorre, fátima florez y milei

     

 

