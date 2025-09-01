En vivo Radio La Red
Trends
Luna
Capricornio
ASTROLOGÍA

Luna en Capricornio: 4 signos que aprovecharán la disciplina extra esta semana

La Luna en Capricornio pide orden, paciencia y constancia. Algunos signos sentirán que es el momento perfecto para poner las cosas en su lugar.

La Luna en Capricornio nos recuerda que poner límites también es un acto de ternura. Foto: Ideogram.

La Luna en Capricornio nos recuerda que poner límites también es un acto de ternura. Foto: Ideogram.

Cuando la Luna pasa por Capricornio, las emociones se visten de traje. No alcanza con sentir: también hay que sostener. Esta energía nos invita a bajar a tierra eso que venimos soñando o postergando. Es un “ok, hermoso lo que sentís, ¿y qué hacés con eso?”.

A veces pensamos que la disciplina es enemiga del deseo. Pero esta Luna enseña lo contrario: poner límites, armar rutinas, decidir con calma, también es cuidarnos. Porque ¿qué más amor propio que organizar la vida para que duela menos y rinda más?

Luna en Capricornio: Los frutos llegan con paciencia

No es un tránsito para correr, sino para sembrar con constancia. Capricornio no promete magia instantánea, pero sí recompensas duraderas. Y eso algunos signos lo saben aprovechar mejor que nadie.

image
A veces, la disciplina es la forma más concreta de cuidar lo que amamos. Foto: Ideogram.

A veces, la disciplina es la forma más concreta de cuidar lo que amamos. Foto: Ideogram.

Los signos que más lo sentirán

Capricornio: protagonistas absolutos. Su energía se multiplica y pueden ordenar lo que parecía un caos.

Tauro: la Luna en Capricornio les da el empujón justo para materializar ideas y proyectos.

Virgo: encuentran claridad y organización en lo cotidiano; sienten que todo se acomoda.

Escorpio: aunque no siempre aman la disciplina, esta Luna les da fuerza para sostener procesos largos.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa la Luna en Capricornio a nivel emocional?

Es un tránsito que vuelve más racionales nuestras emociones y nos ayuda a enfocarnos en lo práctico.

¿Qué signos aprovechan mejor esta energía?

Capricornio, Tauro, Virgo y Escorpio suelen sentirse fortalecidos y productivos.

¿Es buen momento para decisiones importantes?

Sí, especialmente en temas laborales, de dinero o compromisos a largo plazo.

