Luna en Capricornio: 4 signos que aprovecharán la disciplina extra esta semana

Tauro: la Luna en Capricornio les da el empujón justo para materializar ideas y proyectos.
Virgo: encuentran claridad y organización en lo cotidiano; sienten que todo se acomoda.
Escorpio: aunque no siempre aman la disciplina, esta Luna les da fuerza para sostener procesos largos.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa la Luna en Capricornio a nivel emocional?
Es un tránsito que vuelve más racionales nuestras emociones y nos ayuda a enfocarnos en lo práctico.
¿Qué signos aprovechan mejor esta energía?
Capricornio, Tauro, Virgo y Escorpio suelen sentirse fortalecidos y productivos.
¿Es buen momento para decisiones importantes?
Sí, especialmente en temas laborales, de dinero o compromisos a largo plazo.