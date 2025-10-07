Luna llena en Aries: 3 signos que explotarán de rabia esta noche (y no se van a guardar nada)

No se trata de pelearse con todos; se trata de animarse a sacar la voz. Y sí, a veces sale con más volumen del que esperabas.

image El enojo puede ser la chispa que te recuerda que merecés algo distinto. Foto: Ideogram, Luna llena en Aries.

El deseo de cambiar algo YA

Aries es el signo del impulso, de no esperar el lunes para arrancar la dieta ni el año nuevo para cortar con algo que ya no va.

Por eso, esta luna puede darte un arranque de valentía para terminar relaciones, cambiar rutinas, renunciar a lo que te estanca o decir lo que estabas rumiando en silencio.

¿Asusta? Un poco. ¿Libera? También.

El cuerpo habla (y mucho)

No subestimes al cuerpo: con la Luna llena en Aries aparecen dolores de cabeza, insomnio, calor interno, ganas de moverte o de llorar.

No es casual: todo lo que venías guardando busca salir.

Respirar hondo, caminar o escribir lo que sentís puede ayudar a no explotar donde no querías.

LISTA DE SIGNOS: LOS MÁS “VOLCÁNICOS”

Aries: Obvio, sos el protagonista. La luna te sube la temperatura y te da cero filtro.

Cáncer: Las emociones se te suben hasta las lágrimas; vas a querer defenderte hasta por un meme.

Capricornio: Parecías de piedra, pero algo hace clic y largás lo que venías aguantando.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿A qué signos afecta más esta Luna llena en Aries?

Principalmente a Aries, Cáncer y Capricornio, pero todos vamos a sentir cierta impaciencia y necesidad de actuar.

¿Por qué me siento tan irritable con esta luna llena?

Porque Aries mueve la energía del impulso y la acción; lo que estaba reprimido sale a la superficie.

¿Cómo canalizar esta bronca sin pelearme con todos?

Descargá con movimiento físico, escribí lo que sentís y tratá de no responder mensajes calientes en el momento.