Luna
Aries

Luna llena en Aries: 3 signos que explotarán de rabia esta noche (y no se van a guardar nada)

La Luna llena en Aries llega con energía explosiva: emociones al rojo vivo y ganas de decir lo que venías masticando en silencio.

Luna llena en Aries: la rabia que guardaste ahora pide ser escuchada. Foto: Ideogram.

Hay lunas llenas que te invitan a llorar viendo pelis románticas… y hay lunas llenas como esta, en Aries, que te encienden la mecha aunque jures que estabas tranquilo. Si sentís que la paciencia está en huelga y que cualquier comentario te hace hervir, no estás solo: el cielo anda medio chispeante.

Leé también Astrología 1 de octubre: los 5 signos que arrancan el mes con bendiciones y buena fortuna
astrologia 1 de octubre: los 5 signos que arrancan el mes con bendiciones y buena fortuna

La Luna llena en Aries no viene a preguntarte si estás listo: viene a mostrarte dónde te venías guardando bronca, frustración o ganas de decir basta. Es como ese mensaje que nunca mandaste y de golpe aparece en la punta de los dedos. Pero ojo: no todo enojo es malo; a veces el enojo es el empujón que necesitás para salir de un lugar que ya te queda chico.

Luna llena en Aries: Cuando la sinceridad explota en la mesa familiar

¿Te pasa que tragaste palabras todo el mes y de repente en la sobremesa te descubrís diciendo “ya fue, lo digo”?

La Luna llena en Aries tiene esa vibra: pone luz en lo que duele y saca a relucir el coraje para no seguir callando.

No se trata de pelearse con todos; se trata de animarse a sacar la voz. Y sí, a veces sale con más volumen del que esperabas.

image
El enojo puede ser la chispa que te recuerda que merec&eacute;s algo distinto. Foto: Ideogram, Luna llena en Aries.

El deseo de cambiar algo YA

Aries es el signo del impulso, de no esperar el lunes para arrancar la dieta ni el año nuevo para cortar con algo que ya no va.

Por eso, esta luna puede darte un arranque de valentía para terminar relaciones, cambiar rutinas, renunciar a lo que te estanca o decir lo que estabas rumiando en silencio.

¿Asusta? Un poco. ¿Libera? También.

El cuerpo habla (y mucho)

No subestimes al cuerpo: con la Luna llena en Aries aparecen dolores de cabeza, insomnio, calor interno, ganas de moverte o de llorar.

No es casual: todo lo que venías guardando busca salir.

Respirar hondo, caminar o escribir lo que sentís puede ayudar a no explotar donde no querías.

LISTA DE SIGNOS: LOS MÁS “VOLCÁNICOS”

Aries: Obvio, sos el protagonista. La luna te sube la temperatura y te da cero filtro.

Cáncer: Las emociones se te suben hasta las lágrimas; vas a querer defenderte hasta por un meme.

Capricornio: Parecías de piedra, pero algo hace clic y largás lo que venías aguantando.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿A qué signos afecta más esta Luna llena en Aries?

Principalmente a Aries, Cáncer y Capricornio, pero todos vamos a sentir cierta impaciencia y necesidad de actuar.

¿Por qué me siento tan irritable con esta luna llena?

Porque Aries mueve la energía del impulso y la acción; lo que estaba reprimido sale a la superficie.

¿Cómo canalizar esta bronca sin pelearme con todos?

Descargá con movimiento físico, escribí lo que sentís y tratá de no responder mensajes calientes en el momento.

