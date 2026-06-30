Martín Salwe oficializó su noviazgo en vivo con Justina: así fue la romántica declaración

Ante la insistencia desde el estudio, el cronista explicó: "Mucho tiempo compartido juntos. Y para mí ya estábamos de novios. Bueno, claro... me faltaba la formalidad". Pero la respuesta de Justina llegó sin demora y con una sonrisa: "O sea, yo quiero la pregunta", lanzó con picardía mientras descansaba sobre una reposera frente al mar.

Fue entonces cuando Martín Salwe recordó que la fecha quedaría marcada para siempre como el aniversario de la pareja, el 30 de junio, y reconoció que todo había surgido de manera inesperada. "Estaba fuera de los planes", admitió antes de reunir coraje para dar el paso definitivo.

Con el aliento permanente de Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y todo el equipo de Intrusos, el periodista miró a Justina y finalmente expresó: "Ya te dije todo, ya sabés todo lo que siento, pero quiero preguntarte: '¿Querés ser mi novia?'".

En ese instante, una breve interrupción en la comunicación obligó a repetir la propuesta. Sin perder la sonrisa, Martín Salwe volvió a hacer la pregunta y la respuesta de la joven fue inmediata y contundente: "Sí, obvio".

De esa manera, y frente a la audiencia del ciclo de espectáculos, ambos sellaron el romántico momento con un apasionado beso frente a las cámaras. Desde el piso, todo el equipo celebró la escena con un largo aplauso, acompañando el feliz desenlace de una declaración de amor que quedó inmortalizada en vivo. ¡Enhorabuena!

Con qué mujeres famosas se lo vinculó a Martín Salwe antes de su noviazgo con Justina

Antes de oficializar su noviazgo con Justina, Martín Salwe ya había estado vinculado sentimentalmente con varias figuras del ambiente. La relación más firme y conocida fue con la reciente expulsada de Gran Hermano Nenu López, romance que el propio mediático llegó a reconocer públicamente.

También trascendió un recordado acercamiento con Sofía Jujuy Jiménez, luego del beso que ambos protagonizaron en La Academia del Bailando, escena que alimentó versiones de romance en pleno ciclo televisivo. Más adelante, aparecieron rumores de un supuesto vínculo con Fiorella Giménez, señalada en 2024 como una posible nueva pareja del locutor.

En 2025, además, circularon especulaciones sobre una posible relación con Sabrina Rojas, aunque en ese caso se trató de versiones periodísticas y no de una confirmación formal.