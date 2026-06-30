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Martín Salwe oficializó su noviazgo en vivo con Justina: así fue la romántica declaración

Desde Miami donde está cubriendo el Mundial, Martín Salwe se le declaró formalmente a su pareja en pleno aire de Intrusos. Mirá.

30 jun 2026, 14:42
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Martín Salwe oficializó su noviazgo en vivo con su nueva novia, Justina: así fue la romántica declaración

Martín Salwe oficializó su noviazgo en vivo con su nueva novia, Justina: así fue la romántica declaración

Martín Salwe oficializó su noviazgo en vivo con su nueva novia, Justina: así fue la romántica declaración

Martín Salwe oficializó su noviazgo en vivo con su nueva novia, Justina: así fue la romántica declaración

Mientras continúa instalado en Estados Unidos por la cobertura del Mundial 2026 para la pantalla de América TV, Martín Salwe atraviesa además un gran momento en el plano personal. En las últimas horas, el periodista mostró públicamente a su pareja, Justina, quien viajó al país norteamericano para pasar unos días junto a él y acompañarlo durante sus compromisos televisivos, tanto en sus salidas para SQP como para PEA y el resto de la programación del canal del cubo.

Pero lo cierto es que después de presentarla en esos ciclos, este martes llegó el turno de que la joven apareciera también en Intrusos. Desde una playa de Miami, Martín Salwe dialogó en vivo con Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y el resto del panel, y aprovechó el móvil para entrevistar a Justina, quien se prestó al divertido intercambio como si fuera una turista más que disfrutaba de la costa estadounidense.

En medio del distendido clima que se generó durante la salida al aire, ambos protagonizaron un divertido momento. Siguiendo el juego, Justina reveló que una de las cualidades que más la conquistó del periodista fue su simpatía y la buena energía que transmite. Sin embargo, también dejó al descubierto un detalle de la relación: hasta ese momento, él nunca le había preguntado formalmente si quería ser su novia.

Las palabras de la joven no pasaron inadvertidas para los conductores ni para los panelistas del programa, quienes rápidamente comenzaron a incentivar a Martín Salwe para que aprovechara la oportunidad y formalizara la relación en plena transmisión en vivo.

Ante la insistencia desde el estudio, el cronista explicó: "Mucho tiempo compartido juntos. Y para mí ya estábamos de novios. Bueno, claro... me faltaba la formalidad". Pero la respuesta de Justina llegó sin demora y con una sonrisa: "O sea, yo quiero la pregunta", lanzó con picardía mientras descansaba sobre una reposera frente al mar.

Fue entonces cuando Martín Salwe recordó que la fecha quedaría marcada para siempre como el aniversario de la pareja, el 30 de junio, y reconoció que todo había surgido de manera inesperada. "Estaba fuera de los planes", admitió antes de reunir coraje para dar el paso definitivo.

Con el aliento permanente de Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y todo el equipo de Intrusos, el periodista miró a Justina y finalmente expresó: "Ya te dije todo, ya sabés todo lo que siento, pero quiero preguntarte: '¿Querés ser mi novia?'".

En ese instante, una breve interrupción en la comunicación obligó a repetir la propuesta. Sin perder la sonrisa, Martín Salwe volvió a hacer la pregunta y la respuesta de la joven fue inmediata y contundente: "Sí, obvio".

De esa manera, y frente a la audiencia del ciclo de espectáculos, ambos sellaron el romántico momento con un apasionado beso frente a las cámaras. Desde el piso, todo el equipo celebró la escena con un largo aplauso, acompañando el feliz desenlace de una declaración de amor que quedó inmortalizada en vivo. ¡Enhorabuena!

Con qué mujeres famosas se lo vinculó a Martín Salwe antes de su noviazgo con Justina

Antes de oficializar su noviazgo con Justina, Martín Salwe ya había estado vinculado sentimentalmente con varias figuras del ambiente. La relación más firme y conocida fue con la reciente expulsada de Gran Hermano Nenu López, romance que el propio mediático llegó a reconocer públicamente.

También trascendió un recordado acercamiento con Sofía Jujuy Jiménez, luego del beso que ambos protagonizaron en La Academia del Bailando, escena que alimentó versiones de romance en pleno ciclo televisivo. Más adelante, aparecieron rumores de un supuesto vínculo con Fiorella Giménez, señalada en 2024 como una posible nueva pareja del locutor.

En 2025, además, circularon especulaciones sobre una posible relación con Sabrina Rojas, aunque en ese caso se trató de versiones periodísticas y no de una confirmación formal.

     

 

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