Natalia Oreiro reveló su enfermedad incurable y causó preocupación

"Es difícil de explicar porque no hay solo un patrón que te diga lo que es", dijo y agregó: "Si estamos cerca y vos está haciendo un ruido, una descarga de ansiedad, ya sea masticando chicle, con el pie o la lapicera y eso no para, la persona empieza a absorber la ansiedad de la otra persona".

La actriz contó que desde los 12 año se enteró que padece de esto: "Lo tuve siempre, antes no se encontraba diagnosticado como una enfermedad. En los exámenes tenía que ir a la dirección porque no podía concentrarme".

La misofonia se trata de una afección provocada por una fuerte reacción a sonidos y ruidos específicos. La misofonía es un trastorno neurológico en el que los estímulos auditivos, y en ocasiones visuales, son malinterpretados por el sistema nervioso central.

Embed

La profunda reflexión de Natalia Oreiro sobre su talento como actriz: "Con el tiempo..."

Natalia Oreiro hizo una profunda reflexión sobre su talento como actriz en Noche al Dente, programa de América TV conducido por Fer Dente.

El conductor quiso saber si la actriz de Casi muerta creía que la valoraban más por su belleza que por su trabajo. "Cuando era chica en realidad más que por cualquiera de esas cosas lo que me pasaba es que estaba un poco cansada y enojada que me dijeran que tenía carisma y ángel. Entonces, yo me preguntaba si tenía talento como actriz", comenzó diciendo.

"Estaba un poco enojada con eso y Lydia Lamaison, la gran Lydia Lamaison, estábamos haciendo Muñeca brava, y me acuerdo de que había salido una nota en un diario muy importante, y me dijo: 'vení, nena, sentate'", siguió.

Ahí, Oreiro relató lo que le dijo Lamaison. "'El ángel es algo con lo que nacés y no hay talento que puedas tener si no nacés con eso. Agradecé tener ángel o carisma porque todo lo demás vas a tener tiempo para trabajarlo'. Ella me dijo 'es ese brillo en los ojos... eso que le va gente'. Eso que yo obviamente no veo", contó.

"Con el tiempo me amigué con eso, porque empecé a darme cuenta de que era algo hermoso lo que me estaban diciendo y no que estaban denostando mi trabajo", afirmó la cantante.