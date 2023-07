La profunda reflexión de Natalia Oreiro sobre su talento como actriz: "Con el tiempo..."

"Estaba un poco enojada con eso y Lydia Lamaison, la gran Lydia Lamaison, estábamos haciendo Muñeca brava, y me acuerdo de que había salido una nota en un diario muy importante, y me dijo: 'vení, nena, sentate'", siguió.

Ahí, Oreiro relató lo que le dijo Lamaison. "'El ángel es algo con lo que nacés y no hay talento que puedas tener si no nacés con eso. Agradecé tener ángel o carisma porque todo lo demás vas a tener tiempo para trabajarlo'. Ella me dijo 'es ese brillo en los ojos... eso que le va gente'. Eso que yo obviamente no veo", contó.

"Con el tiempo me amigué con eso, porque empecé a darme cuenta de que era algo hermoso lo que me estaban diciendo y no que estaban denostando mi trabajo", afirmó la cantante.

La conmovedora historia del Chino Leunis sobre la muerte de su hermana

Este miércoles el Chino Leunis visitó a Fer Dente en el ciclo Noche al Dente (América TV) y abrió su corazón: habló de la muerte de su hermana.

"Nosotros somos seis hermanos, no cinco. Nosotros tuvimos una hermana mujer que murió. Analía partió el día que nació, falleció en el parto. Ella hubiese sido mayor que yo", comenzó a relatar.

"Ana es hija de desaparecidos, mi hermana del corazón. Y Ana no tiene no ni a su papá ni a su mamá. La amo con todo mi corazón", sostuvo. "¿Y cómo la encontraste?", le preguntó Dente.

"La conocí en el primer lugar que viví con Karin, mi exmujer. Era vecina nuestra. Anita y Pochi (su marido). Nos hicimos muy amigos. Ana queda embarazada cuando Karin estaba embarazada y compartieron mucho. Yo trabajaba en la radio a la noche y Karin pasaba mucho tiempo con Ana, porque Pochi tenía un boliche y también laburaba de noche, entonces se hicieron muy amigas. Y hoy en día es muy amiga de Maca también -su actual pareja-", relató.

"El tiempo nos hizo hermanos. Yo tengo mi familia biológica y mi familia del corazón que son mis amigos", afirmó feliz el Chino. Acto seguido, en el programa emitieron un video super emotivo de Ana con sentidas palabras hacia Leunis.