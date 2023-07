Natalia Oreiro confirmó una triste noticia: "No arranca, por ahora no..."

“El guion me encantó porque es una comedia negra para reírse muchísimo. Y nos identifica a todos porque habla de las cosas que son inevitables, como la muerte. Y reírse del miedo que te causa la muerte me parece que es un punto de vista bastante particular en una comedia que tiene todos los ingredientes para que la gente se mate de risa y al mismo tiempo vaya por situaciones muy profundas. Pero es muy simple porque habla de cosas esenciales: el amor, la amistad, la vida y la muerte y cómo se replantean estos amigos el tema en relación a la posible pérdida de uno de ellos que, justo, es mi personaje”, añadió.

En diálogo con PrimiciasYa, al ser consultada sobre si le tiene miedo a la muerte, indicó: "¿Quién no le tiene mierdo a la muerte, no? Pero trato de no pensar mucho en eso. Si pienso que no es eterno, que hay que disfrutar parar un poco y cuidarse mucho. Pero después no sabemos lo que va a pasar, hay que vivir el hoy".

Por otro lado, Oreiro confirmó que no se hará la ficción que tenía previsto realizar con Telefe para este año: "No arranca, al menos este año. Ojala sea el año que viene. Pasamos momentos difíciles con la televisión y me gustaría que haya más ficción. Son momentos difíciles y hacer ficción en televisión es muy caro también, por ahí no es un momento propicio quizás".

Recordemos que Natalia Oreiro tuvo su vuelta a la televisión en 2022 con el programa ¿Quién es la máscara?, un ciclo en el cuál los famosos se presentaban enmascarados a cantar y competir entre ellos. Sus planes para este año seguían un rumbo similar y estaba trabajando en un proyecto de ficción que iba a protagonizar en la pantalla del canal de las pelotas. Sin embargo, la producción se canceló por falta de presupuesto.

Embed

Natalia Oreiro protagoniza Casi muerta

Natalia Oreiro protagoniza Casi Muerta, la segunda película que tiene como director al prestigioso y popular actor Fernán Mirás, que llegará a los cines argentinos el próximo 6 de julio en cines. La cinta es una adaptación de Bypass, la comedia vasca nominada a 15 premios Goya, incluidos Mejor Película y Mejor Guion.

Mirás, quien cosechó excelentes críticas con su ópera prima El Peso de la Ley, regresa con este filme que promete ser uno de los grandes éxitos de 2023. Con un guion inteligente, que combina el amor, el drama de la muerte y mucho humor, este proyecto global y popular está protagonizado por Natalia Oreiro, Diego Velázquez, Paola Barrientos, Ariel Staltari, Alberto Ajaka y Violeta Urtizberea.

Sinopsis: María, Javi, Paula y Lucas se conocen desde la infancia. Tres de ellos continúan unidos pero Javi se fue a vivir al Uruguay, y por una situación fortuita de María, lo llaman de urgencia, y vuelve. Los tres amigos deciden cuidar a María. Se vuelven a encontrar en ese núcleo muy unido que eran de niños, y resurge de alguna forma un amor que se tenían en la infancia María y Javi, pero se ven en el impedimento de poderlo concretar por la vida misma, y por lo que le pasa a ella. Pero no pueden detener lo inevitable…

Oreiro 1.png

Oreiro 2.png