La vergonzosa experiencia que vivió Sofía Morandi con su diario íntimo

"Era muy intensa. Leyó cosas muy íntimas. Hasta el día de hoy me da un poco de bronca. Yo me escapaba, decía que iba a un lugar e iba a otro. Previas, todo el tema alcohol. Decía: 'hoy me chapé a tal', 'hoy hice esto con tal, nombre y apellido'. ¿Por qué? Me servía mucho para descargar. ¿Por qué escribía todo?", detalló la actriz del musical Heathers.

"Volviste y ¿cuánto tiempo estuviste castigada?", quiso saber Dente. "Un mes. Y me acuerdo de la primera salida después del castigo, porque fue como volver a nacer", afirmó la bailarina.

El famoso humorista que se hizo "el guapo" con Anabel Cherubito en París

Este jueves Anabel Cherubito tuvo un mano a mano con Fer Dente en su ciclo de América TV y reveló que un famoso comediante le tiró los perros cuando estaba de viaje por París.

"Ha venido hace poco José María Listorti. Le pregunté si alguna vez había usado alguna de sus frases icónicas, como 'es mágico' o 'le gustó o no le gustó' en la intimidad. Y me contó algo. Me dijo que una vez en la intimidad había terminado y la chica en cuestión le dijo: 'me gustó tu jugo loco'. ¿Sos vos esa chica?", le preguntó divertido el conductor de Noche al Dente.

"¡No soy yo! Yo no voy a decir 'me gustó tu jugo loco'. Es un montón", afirmó Cherubito. "¿Saliste con él, te quiso levantar?", indagó Dente. "¿Con Jose? ¡No! Oye, mira que he salido con gente y he tenido rollos, pero justo lo que estás nombrando no", contó.

"¿Y en París?", volvió a insistir. "Bueno, él se me hizo el guapo. Tomó un poco de envión, pero ahí quedó la cosa", reveló. "Ahora en París cualquiera toma confianza", dijo el conductor.

Al final, el presentador le dijo: "¿tuviste mucho rollo dijiste? ¿Tenés algún famoso que haya prescripto y digas: 'hoy les voy a regalar esta perlita para ustedes?". "Jamás lo haría, pero sí tengo, por supuesto", cerró la actriz.