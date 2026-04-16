Netflix acaba de estrenar una nueva miniserie de 8 episodios y está inspirada en hechos reales

Alguien tiene que saber Netflix 2

Según el resumen oficial de Netflix: "Cuando Julio desaparece, un detective y su equipo inician una exhaustiva investigación para llegar a la verdad".

El elenco principal de "Alguien tiene que saber"

Paulina García

Alfredo Castro

Clemente Rodriguez

Lucas Sáez Collins

Gabriel Cañas

La ficción, inspirada en el caso real que conmocionó al país, está producida por Fabula y protagonizada por Paulina García, Alfredo Castro, Clemente Rodríguez, Lucas Sáez y Gabriel Cañas.

Rodada en Concepción y Santiago fue dirigida por Fernando Guzzoni (Baby Bandito, Blanquita) y Pepa San Martín (Baby Bandito, Rara). El elenco se completa con las actuaciones de Héctor Morales, María Izquierdo, Camila Hirane, José Antonio Raffo, Felipe Rojas, Susana Hidalgo y un destacado reparto.

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¿"Alguien tiene que saber" está basada en hechos reales?

La historia tomó como referencia un caso real que impactó profundamente a la sociedad chilena. Sin caer en una recreación literal, la serie se inspiró en los hechos para construir una ficción que explore las emociones y dilemas que surgen en este tipo de situaciones.

La desaparición de Jorge Matute Johns fue uno de los episodios más recordados en la historia reciente del país. Su complejidad, las teorías y la falta de respuestas lo convirtieron en un símbolo de búsqueda e incertidumbre.

La serie no buscó resolver el caso, sino plantear preguntas. ¿Qué sucede cuando la verdad no aparece? ¿Cómo se convive con la duda?

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Cuántos capítulos tiene la serie "Alguien tiene que saber"

La primera temporada está compuesta por ocho episodios. Cada uno avanza en la investigación, pero también profundiza en los conflictos internos de los personajes.

La narrativa apuesta por un ritmo sostenido, donde cada revelación tiene impacto. No se trata solo de descubrir qué pasó, sino de entender por qué ocurrió.

Cuándo se estrena "Alguien tiene que saber" en Netflix

El lanzamiento de Alguien tiene que saber será simultáneo a nivel global. Esto permitirá que la historia trascienda fronteras y llegue a públicos diversos.

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La apuesta de Netflix por producciones locales con proyección internacional volvió a consolidarse con este estreno. El 15 de abril marcará el inicio de una serie que no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar.

El atractivo de esta producción no se limita a su trama. También radica en la conexión emocional que genera. La historia toca temas universales: la pérdida, la búsqueda de justicia y el peso del silencio.

Tráiler oficial de Alguien tiene que saber en Netflix