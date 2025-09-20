Daniel Osvaldo se separó de su nueva novia a sólo dos meses de comenzado el romance: los detalles

“¿Y qué pasó con esta novia?”, preguntó entonces sorprendida Mazzocco queriendo saber de quién hablaba su compañera. Fue allí que Debarbieri reveló: “Y bueno, llegaron al final de la relación. Se separó. En las últimas semanas se separó de esta chica que él mostraba, sí, muy frecuentemente en las historias de Instagram”.

Acto seguido, ante una nueva consulta de la conductora la integrante de A la tarde señaló que "no hizo ningún comunicado" en las redes, como sí lo hizo "en alguna otra oportunidad", por el final de la relación.

Y tras confirmarle a Mazzocco que este personaje ha tenido problemas con la ley, intervino Daniel Ambrosino asegurando tener una sospecha sobre la identidad del famoso separado, tras lo cual se aventuró y tiró el nombre de "Daniel Osvaldo".

Así, una vez resuelto el enigmático, Cora Debarbieri lo confirmó deslizando:“Muy bien. Buenísimo. Daniel Osvaldo se separó de su novia. Ahí tenemos alguna imagen que él ha subido a sus redes sociales mostrando lo que era el día a día en esa relación. Ahí decía: 'Feliz cumple, chiquita', pero ahora le dice: 'Chau, chiquita', porque se separó en el último tiempo”.

Daniel Osvaldo se habría separado de su nueva novia - captura A la tarde

Cuándo había empezado la relación de Daniel Osvaldo con su última novia

A comienzos de julio pasado, Pepe Ochoa sorprendió al público de LAM (América TV) al revelar que Daniel Osvaldo había decidido volver al amor apenas un mes después de su separación de Gianinna Maradona. La noticia generó inmediato revuelo en el estudio y encendió los comentarios de los panelistas.

“Está en una relación, en un vínculo con una chica de nombre Malena”, detalló Ochoa. La reacción no se hizo esperar: Yanina Latorre lanzó un comentario punzante sobre la nueva pareja del futbolista: “Pobre piba. Qué mal le veo el futuro. Gianinna debe estar que se muere”.

El panelista explicó cómo surgió el vínculo entre Osvaldo y La rasta de la luna, tal como se presenta en las redes sociales: “Se conocieron porque ella es modelo. Lo que me cuentan es que ella ya muestra fotos”, señaló, dejando entrever que la relación ya circula públicamente en redes.

Cabe recordar que hace aproximadamente un mes, el mismo comunicador había dado cuenta de la ruptura entre Gianinna y el deportista. “Ella intentó meterle onda, él se puso muy tóxico. Ella lo sacó de la casa a los gritos en Albanueva, donde viven en Benavidez”, relató en ese momento, reconstruyendo los tensos momentos previos a la separación.

Ochoa agregó detalles de lo que calificó como un verdadero escándalo: “Fue un escándalo mal. Él no se quería ir, no se quería separar. Y después de tres horas, los vecinos tuvieron que interceder. El tipo se termina retirando del barrio”, comentó, describiendo cómo la situación se tornó conflictiva hasta que finalmente Osvaldo abandonó la vivienda familiar.